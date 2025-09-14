Antena Căutare
Home News Inedit Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri. Fenomenul a uimit experții

Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri. Fenomenul a uimit experții

Experții avertizează că un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri, deși nu se știe exact motivul real.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 16:33
Un cancer rar face ravagii în rândul tinerilor | Shutterstock

Cancerul apendicular e considerat un cancer uitat, dar acum afectează din ce în ce mai mulți tineri, într-o tendință îngrijorătoare.

Până recent, cancerul apendicular era atât de rar încât mulți experți nici nu îl studiau, scrie Science Alert.

De-a lungul deceniilor, a fost tipul de boală pe care doctorii o întâmpinau doar de 1-2 ori în întreaga carieră.

Cel mai des, acest tip de cancer era găsit în rândul adulților în vârstă.

Articolul continuă după reclamă

Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri

Cancerul apendicular, considerat un cancer uitat, afectează din ce în ce mai mulți tineri, într-o tendință surprinzătoare și îngrijorătoare. Afectează tot mai mult persoane în vârstă de 30, 40 de ani sau chiar mai tinere. Această schimbare i-a lăsat pe mulți experți nedumeriți și în căutare de răspunsuri.

Citește și: Efectele nocive ale cărnii procesate! Chiar și cantitățile mici sunt periculoase. Ce spun specialiștii

Apendicele este un mic sac în formă de deget atașat de intestinul gros. Scopul lui în organism este încă dezbătut. Dar este cunoscut pentru faptul că provoacă apendicită, o inflamație dureroasă care necesită adesea operație de urgență. Ceea ce e mai puțin cunoscut e că în apendice se poate dezvolta cancer, de obicei fără semne de avertizare.

Un nou studiu, publicat în Annals of Internal Medicine, a arătat că numărul cazurilor de cancer apendicular a crescut dramatic în rândul persoanelor născute după anii 1970. De fapt, incidența s-a triplat în generațiile mai tinere comparativ cu cele născute în anii 1940.

Deși numărul total al cazurilor este încă mic (cancerul apendicular afectează doar câteva persoane la 1 milion pe an), creșterea rapidă este remarcabilă.

Și mai notabil este faptul că aproximativ 1 din 3 cazuri apare acum la adulți sub 50 de ani. E o proporție mult mai mare decât la alte tipuri de cancere gastrointestinale. Pentru că acest cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri, experții vor să afle de ce.

De ce ar crește numărul cazurilor de cancer apendicular

Nimeni nu știe cu siguranță ce cauzează această creștere. Dar o teorie principală e legată de schimbarea dramatică a stilului de viață și a mediului din ultimele decenii. Rata obezității a crescut vertiginos din anii 1970. Supraponderabilitatea este un factor de risc cunoscut pentru multe tipuri de cancer, inclusiv cele digestive.

Citește și: STUDIU Carnea de pui ar putea crește riscul de cancer. Când poate deveni periculoasă

În același timp, dietele s-au schimbat către mai multe alimente procesate, băuturi zaharoase și carne roșie sau procesată. Toate acestea sunt asociate cu un risc crescut de cancer în alte părți ale tractului digestiv.

Activitatea fizică a scăzut la nivel global, mai ales în țările vestice. Tot mai mulți oameni petrec ore îndelungate la birou sau în fața ecranelor.

O altă posibilitate este că suntem expuși la factori de mediu noi, pe care generațiile anterioare nu i-au întâmpinat. Industrializarea producției de alimente, utilizarea pe scară largă a plasticului și a chimicalelor, precum și schimbările în calitatea apei ar putea avea un rol important. Totuși, dovezile sunt încă la început.

De ce sunt ochii verzi atât de rari. Experții au dezvăluit adevărul...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
De ce sunt ochii verzi atât de rari. Experții au dezvăluit adevărul
De ce sunt ochii verzi atât de rari. Experții au dezvăluit adevărul
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
O tânără a întâmpinat probleme la angajare dintr-un motiv nemaiîntâlnit. De ce a fost respinsă de mai bine de 50 de ori
O tânără a întâmpinat probleme la angajare dintr-un motiv nemaiîntâlnit. De ce a fost respinsă de mai bine de...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x