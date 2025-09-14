Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri. Fenomenul a uimit experții

Experții avertizează că un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri, deși nu se știe exact motivul real.

Cancerul apendicular e considerat un cancer uitat, dar acum afectează din ce în ce mai mulți tineri, într-o tendință îngrijorătoare.

Până recent, cancerul apendicular era atât de rar încât mulți experți nici nu îl studiau, scrie Science Alert.

De-a lungul deceniilor, a fost tipul de boală pe care doctorii o întâmpinau doar de 1-2 ori în întreaga carieră.

Cel mai des, acest tip de cancer era găsit în rândul adulților în vârstă.

Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri

Cancerul apendicular, considerat un cancer uitat, afectează din ce în ce mai mulți tineri, într-o tendință surprinzătoare și îngrijorătoare. Afectează tot mai mult persoane în vârstă de 30, 40 de ani sau chiar mai tinere. Această schimbare i-a lăsat pe mulți experți nedumeriți și în căutare de răspunsuri.

Apendicele este un mic sac în formă de deget atașat de intestinul gros. Scopul lui în organism este încă dezbătut. Dar este cunoscut pentru faptul că provoacă apendicită, o inflamație dureroasă care necesită adesea operație de urgență. Ceea ce e mai puțin cunoscut e că în apendice se poate dezvolta cancer, de obicei fără semne de avertizare.

Un nou studiu, publicat în Annals of Internal Medicine, a arătat că numărul cazurilor de cancer apendicular a crescut dramatic în rândul persoanelor născute după anii 1970. De fapt, incidența s-a triplat în generațiile mai tinere comparativ cu cele născute în anii 1940.

Deși numărul total al cazurilor este încă mic (cancerul apendicular afectează doar câteva persoane la 1 milion pe an), creșterea rapidă este remarcabilă.

Și mai notabil este faptul că aproximativ 1 din 3 cazuri apare acum la adulți sub 50 de ani. E o proporție mult mai mare decât la alte tipuri de cancere gastrointestinale. Pentru că acest cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri, experții vor să afle de ce.

De ce ar crește numărul cazurilor de cancer apendicular

Nimeni nu știe cu siguranță ce cauzează această creștere. Dar o teorie principală e legată de schimbarea dramatică a stilului de viață și a mediului din ultimele decenii. Rata obezității a crescut vertiginos din anii 1970. Supraponderabilitatea este un factor de risc cunoscut pentru multe tipuri de cancer, inclusiv cele digestive.

În același timp, dietele s-au schimbat către mai multe alimente procesate, băuturi zaharoase și carne roșie sau procesată. Toate acestea sunt asociate cu un risc crescut de cancer în alte părți ale tractului digestiv.

Activitatea fizică a scăzut la nivel global, mai ales în țările vestice. Tot mai mulți oameni petrec ore îndelungate la birou sau în fața ecranelor.

O altă posibilitate este că suntem expuși la factori de mediu noi, pe care generațiile anterioare nu i-au întâmpinat. Industrializarea producției de alimente, utilizarea pe scară largă a plasticului și a chimicalelor, precum și schimbările în calitatea apei ar putea avea un rol important. Totuși, dovezile sunt încă la început.