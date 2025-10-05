Tot ce trebuie să știi despre transplantul de păr. Ce presupune și cât costă

Transplantul sau implantul de păr este o soluție eficientă și tot mai accesibilă pentru bărbații, dar și femeile care se confruntă cu căderea părului. Dacă este efectuat corect, rezultatele pot fi spectaculoase și permanente. Află cum se realizează intervenția și ce costuri implică.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, alege o clinică de încredere și un chirurg experimentat în transplantul de păr | Shutterstock

Când alte tratamente împotriva căderii părului nu au dat rezultate, transplantul este calea sigură către refacerea podoabei capilare. În comparație cu tratamentele medicamentoase, această procedură oferă rezultate vizibile și de lungă durată.

Totuși, nu toate persoanele sunt candidate la această intervenție, iar succesul depinde de sănătatea scalpului, densitatea părului din zona donatoare și tehnica folosită.

Ce este și cum se realizează transplantul

Transplantul de păr este o procedură chirurgicală care presupune prelevarea de fire de păr dintr-o zonă sănătoasă a scalpului și implantarea lor pe zone cu păr rar sau afectate de chelie. Zona donatoare a scalpului este de obicei partea din spate sau laterală a capului, unde părul tinde să fie mai des și mai rezistent la cădere.

Articolul continuă după reclamă

În anumite cazuri, se pot preleva fire de păr și din alte zone ale corpului, cum ar fi barba, pieptul sau picioarele. De obicei, acestea se folosesc sau pentru a completa transplantul principal. Când părul pacientului nu este optim pentru procedură, se poate recurge și la un donator compatibil cu acesta.

Numărul de fire care vor fi extrase și implantate variază de la caz la caz, în funcție de suprafața zonei afectate și de calitatea părului disponibil pentru prelevare.

Transplanturile de păr sunt realizate de medici dermatologi sau specialiști în chirurgie plastică sub anestezie locală. Tehnicile utilizate în prezent sunt variate, iar opțiunea cea mai potrivită depinde de fiecare caz în parte.

În România, sunt disponibile următoarele metode:

FUT (Follicular Unit Transplant) sau tehnica STRIP

Tehnica implică extragerea unei benzi subțiri de piele din zona donatoare, care este împărțită apoi în grefe de păr sau unități foliculare. Acestea sunt formate din mici grupuri de 1-4 fire (cel mai des 2 sau 3) care cresc împreună din scalp.

Metoda este mai puțin folosită în prezent, dar poate fi utilă în anumite cazuri, cum ar fi pacienții cu pierdere extinsă de păr. Avantajul acesteia este că permite recoltarea unui număr mare de foliculi într-o singură ședință. Dezavantajele sunt că lasă în urmă cicatrice liniare în zona donatoare și recuperare mai lungă comparativ cu tehnicile mai recente.

FUE (Follicular Unit Extraction)

Această tehnică de transplant de păr este mai modernă și mai populară în prezent. FUE implică prelevarea individuală a unităților foliculare de pe zonele donatoare și crearea unor microcanale unde vor fi implantate.

Avantajele acestei metode sunt cicatricile foarte mici, aproape invizibile, precum și recuperarea mai rapidă. Spre deosebire de celelalte metode, lasă doar cicatrici punctiforme, greu de observat. Dezavantajele sunt durata mai mare a procedurii și costurile mai ridicate, mai ales pentru zone extinse.

Pe baza metodei FUE, au fost dezvoltate și perfecționate alte câteva tehnici, multe dintre ele disponibile și în România:

FUE Sapphire, care utilizează lame de safir (un cristal foarte dur și fin) în loc de lame de metal. Acestea permit incizii mai subțiri și mai precise, reducând astfel riscul de cicatrici și timpul de recuperare;

Q-FUE (Quality Follicular unit extraction), în care unitățile foliculare sunt prelevate individual din zona donatoare, cu instrumente manuale. Extracția este realizată exclusiv de medici specializați, nu de tehnicieni, ceea ce garantează calitatea și eficiența transplantului;

Nano FUE, care folosește lame mai mici pentru o precizie sporită a transplantului și cicatrici minime.

DHI (Direct Hair Implantation)

Implantul direct de păr este o variantă avansată a tehnicii FUE. Unitățile foliculare sunt extrase individual prin metoda FUE, dar modul în care se face implantarea diferă: în loc să fie create întâi microcanale în scalp și apoi să fie introduși foliculii, DHI folosește un instrument special numit stilou Choi cu ajutorul căruia sunt implantați direct în scalp. Dispozitivul permite medicului un control mai precis al unghiului, direcției și adâncimii firelor, ceea ce oferă un aspect mai natural.

Metoda DHI este mai puțin invazivă, cu sângerare mai redusă, durată mai mică și o recuperare mai rapidă decât la FUE clasic. De asemenea, permite obținerea unei densități mai mari pe zone precum linia frontală a părului sau sprâncenele. Dezavantajele sunt costurile mai mari și durata mai lungă, fiind o tehnică minuțioasă.

Când este recomandat transplantul de păr

Pierderea părului poate fi temporară sau permanentă, iar cauzele sunt multiple. Potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA, transplantul de păr reprezintă o soluție eficientă pentru pierderea permanentă a părului cauzată de:

Alopecia areata, o boală autoimună care atacă și distruge foliculii de păr

Alopecia androgenică, cunoscută și sub numele de calviție sau chelie de tip masculin ori feminin, cauzată de o combinație de factori genetici și hormonali

Boli tiroidiene sau alte dezechilibre hormonale

Accidente traumatice sau arsuri

Citește și: Totul despre alopecie. Cauze și tratament

Recuperarea după transplantul de păr

Toate tipurile de transplant sunt proceduri ambulatorii, astfel că pacientul poate pleca acasă în aceeași zi. Procesul de recuperare depinde de tipul transplantului. De obicei, îndepărtarea bandajelor se face după o zi, iar spălarea părului, după două zile. În zilele 3-5, se poate reveni la serviciu și la activități ușoare.

În primele zile de la procedură, este normal să existe o sensibilitate pe zonele tratate, dar aceasta ar trebui să se diminueze în timp. Efectele secundare sunt, de obicei, temporare și pot include:

cruste sau coji

mâncărimi

amorțeală

durere sau senzație de pulsație

senzație de tensiune a pielii

umflături

Cât rezistă implantul de păr

Rezultatele finale ale unui transplant de păr devin vizibile după aproximativ un an și sunt, în general, permanente. Este normal ca părul transplantat să cadă temporar în primele săptămâni de la procedură. Firele trec printr-un ciclu natural de cădere și regenerare. Ulterior, acestea vor crește din nou.

Firele transplantate rămân, de regulă, pe toată durata vieții, deoarece sunt prelevate din zone precum ceafa și lateralele capului în care părul are rezistență genetică la hormonul DHT, principalul responsabil pentru chelire.

În unele cazuri, pot fi necesare intervenții suplimentare de retuș pentru a obține un aspect cât mai natural. De asemenea, părul nativ, netransplantat, poate continua să cadă în timp, ceea ce ar necesita alte transplanturi pentru a menține un aspect estetic optim.

Pentru a te bucura de cele mai bune rezultate, este foarte important să optezi pentru o clinică recunoscută și un chirurg experimentat.

Cât costă transplantul de păr

Costurile variază în funcție de tipul intervenției ales și de numărul de grefe transplantate. Prețul exact este calculat la prima consultație, care este oferită gratuit de majoritatea clinicilor de transplant de păr.

Iată câteva exemple de prețuri practicate de clinicile din România în funcție de metoda de transplant:

FUE clasic: 1.590 euro până la ~5.000 de fire implantate (aproximativ 2.000 de grefe) și 2.490 euro până la ~8.000 de fire implantate

FUE Sapphire: 2.590 euro până la 5.000 de fire și 4.090 euro până la 7.500-8.750 de fire (3.000-3.500 de grefe)

Q-FUE: 1,5-2 euro/grefă sau 3.500 euro pentru 1.500-1.800 de grefe

Unele dintre aceste prețuri includ și alte servicii precum cazare, monitorizarea și medicația postoperatorie.

Pentru a-ți face o idee înainte de a ajunge la prima consultație, trebuie să știi că zonele fără păr de la nivelul tâmplelor necesită aproximativ 2.000 de grefe în total, iar zona frontală are nevoie de circa 1.000 de grefe.

Citește și: Medicool sezonul 9, 24 septembrie 2025. Secrete naturiste pentru sănătatea scalpului și prevenirea căderii părului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.