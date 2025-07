Usturoi pe stomacul gol. Ce beneficii are pentru organism

Consumul de usturoi dimineața, înainte de micul dejun, este o practică veche în medicina populară. Se crede că, pe nemâncate, compușii activi din usturoi sunt absorbiți mai eficient și au efecte mai puternice. Află care sunt potențialele beneficii ale consumului de usturoi pe stomacul gol.

Usturoiul este folosit de mii de ani în diverse culturi din întreaga lume, atât în scopuri culinare, cât și medicinale. Papirusul Ebers, unul dintre cele mai vechi tratate medicale cunoscute, care datează din 1550 î.Hr., menționează usturoiul ca remediu pentru diverse afecțiuni.

Hippocrate, părintele medicinei, recomanda acest aliment și condiment pentru probleme respiratorii, paraziți intestinali și alte probleme de sănătate, iar soldații romani îl consumau pentru forță și curaj. De asemenea, în medicina tradițională chineză și cea ayurvedică, usturoiul era valorificat pentru o varietate de proprietăți terapeutice.

Medicina modernă a validat o parte dintre beneficiile sale terapeutice, arătând că este un remediu natural valoros.

Care sunt beneficiile consumului de usturoi pe stomacul gol

Articolul continuă după reclamă

Usturoiul consumat imediat după trezire, pe nemâncate, este o practică populară în medicina ayurvedică și chineză. Deși nu există suficiente dovezi științifice care să ateste că e mai eficient pe stomacul gol, se crede că în lipsa alimentelor, substanțele active pe care le conține sunt absorbite mai ușor de organism, iar efectele terapeutice sunt amplificate astfel.

Mulți oameni observă beneficii pentru sănătate, ceea ce contribuie la popularitatea acestei practici transmise de la o generație la alta. Medicina populară promovează de secole consumul de usturoi pe stomacul gol pentru detoxifierea corpului, precum și pentru alte beneficii:

Stimulează sistemul imunitar

Usturoiul este bogat în antioxidanți și în compuși precum alicina care au proprietăți antimicrobiene, potrivit The Times of India. Aceștia întăresc sistemul imunitar și îi cresc eficiența în combaterea agenților patogeni precum virusurile și bacteriile.

Consumul regulat de usturoi poate reduce frecvența și severitatea răcelilor comune, dar și a gripei, susțin unele studii.

Reduce tensiunea arterială

Alicina, compusul organic responsabil pentru mirosul caracteristic al usturoiului, are efect de relaxare asupra vaselor de sânge și îmbunătățește circulația sanguină.

Consumul regulat de usturoi poate ajuta la gestionarea hipertensiunii arteriale și reduce astfel riscul de boli cardiovasculare. Conform unui studiu, el este chiar la fel de eficient ca tratamentele antihipertensive de primă linie și are mai puține efecte adverse.

Scade nivelul de colesterol

Unele cercetări susțin că usturoiul poate reduce nivelul colesterolului total și colesterolului LDL (colesterolul „rău”), în timp ce crește ușor colesterolul HDL (colesterolul „bun”).

Totuși, studiile nu fac referire la momentul din zi în care usturoiul ar trebui consumat, astfel că eficiența sa nu este legată în mod direct de administrarea pe stomacul gol.

Susține digestia

Usturoiul stimulează secreția enzimelor digestive și acționează ca prebiotic, astfel că menține echilibrul sănătos al microbiomului intestinal. El stimulează absorbția nutrienților și poate combate probleme digestive precum balonarea, gazele sau constipația.

Totuși, mai ales când este consumat crud și pe stomacul gol, poate irita mucoasa gastrică, provocând arsuri, greață sau disconfort abdominal. Persoanele cu sensibilitate digestivă ar trebui să-l introducă treptat în alimentație.

Are proprietăți antiinflamatoare

Compușii sulfurici din usturoi (precum alicina) au proprietăți antiinflamatoare puternice și pot reduce inflamația din organism. Aceștia pot ajuta la calmarea proceselor inflamatorii cronice implicate în artrită și alte boli inflamatorii.

Dacă alegi să consumi usturoi dimineața, poți face asta în cadrul unei alimentații echilibrate, dar e bine să urmărești cum reacționează organismul tău. Dacă apare un disconfort sau ai probleme digestive, este recomandat să consulți un medic înainte de a continua.

Cât timp se face cura cu usturoi dimineața

Cura cu usturoi pe stomacul gol poate fi urmată pentru o perioadă de 7-14 zile, în funcție de cât de bine o tolerează organismul. De regulă, se recomandă un cățel de usturoi crud, tocat fin sau zdrobit, însoțit de un pahar cu apă călduță, dimineața, imediat după trezire.

După această perioadă, este indicată o pauză de cel puțin o săptămână, mai ales dacă apar reacții neplăcute, precum arsuri gastrice sau disconfort abdominal.

Pentru a obține efecte vizibile, cura poate fi reluată de două-trei ori pe an, în special în sezonul rece, când sistemul imunitar are nevoie de un plus de protecție.

Pentru un gust mai plăcut, poți amesteca usturoiul cu miere. Toacă un cățel de usturoi în câteva bucăți, pune-l într-o lingură și adaugă câteva picături de miere. Lasă-l două minute, apoi mestecă-l bine. Dacă gustul este prea intens, bea puțină apă caldă.

Dacă suferi de gastrită, ulcer sau alte afecțiuni digestive, ar trebui să ceri sfatul medicului înainte de a începe o cură cu usturoi.

Citește și: Usturoiul: Cum e bine să-l consumăm?

Alte beneficii pe care le are usturoiul

Pe lângă beneficiile obținute atunci când este consumat pe stomacul gol, usturoiul are și alte efecte pozitive asupra sănătății:

Scade glicemia. Usturoiul inhibă activitatea unor enzime responsabile pentru metabolismul carbohidraților. Astfel, diminuează absorbția glucozei din intestin și contribuie la menținerea unui nivel mai scăzut glicemiei. Totodată, alicina poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină;

Usturoiul inhibă activitatea unor enzime responsabile pentru metabolismul carbohidraților. Astfel, diminuează absorbția glucozei din intestin și contribuie la menținerea unui nivel mai scăzut glicemiei. Totodată, alicina poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină; Poate încetini îmbătrânirea. Pentru că este bogat în antioxidanți, usturoiul protejează celulele de stresul oxidativ și poate încetini procesul de îmbătrânire. Antioxidanții combat acțiunea radicalilor liberi care deteriorează celulele și accelerează degradarea țesuturilor.

Pentru că este bogat în antioxidanți, usturoiul protejează celulele de stresul oxidativ și poate încetini procesul de îmbătrânire. Antioxidanții combat acțiunea radicalilor liberi care deteriorează celulele și accelerează degradarea țesuturilor. Scade riscul de Alzheimer. Aceiași antioxidanți ajută la protejarea creierului de declinul cognitiv asociat îmbătrânirii, inclusiv de boala Alzheimer, potrivit unui studiu;

Aceiași antioxidanți ajută la protejarea creierului de declinul cognitiv asociat îmbătrânirii, inclusiv de boala Alzheimer, potrivit unui studiu; Susține sănătatea oaselor. Usturoiul contribuie la menținerea densității osoase prin reducerea stresului oxidativ, un factor care favorizează osteoporoza. Acest beneficiu a fost observat în special la femeile aflate după menopauză.

Citește și: Ce condimente să pui în mâncare pentru a slăbi. Secretul siluetei de vis cu preparate delicioase

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.