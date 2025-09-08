Ce reprezintă portalul 999 de pe 9 septembrie și ce legătură are cu Luna Sângerie de pe 7 septembrie. Explicația astrologilor

Data de 9 septembrie are o semnficație aparte în numerologie. Iată ce explică specialiștii.

Pe 9 septembrie 2025, numerologia vorbește despre o zi specială și un moment unic numit “portalul 9/9/9”, ceea ce reprezintă un prag spiritual care marchează sfârșitul unui ciclu și începutul unuia nou.

În numerologie, numărul 9 este asociat cu înțelepciune, compasiune și eliberare, iar tripla prezență a lui pe această dată amplifică intensitatea acestor emoții.

Ce este portalul 9/9/9 și care e semnificația

Numerologii explică faptul că 9/9/9 este un moment favorabil să eliberezi tot ce nu-ți mai servește, cum ar fi emoții, relații vechi, obiceiuri dăunătoare, pentru a face loc unui nou început. Ritualurile propuse variază de la scrisuri intenționate, meditație, până la folosirea cristalelor (de ex. cuarț transparent, ametist, pietre de labradorit, piatră lunii) pentru a amplifica intențiile pozitive.

Se spune că e bine ca pe data de 9 septembrie să îți scrii pe o foaie care e cea mai mare dorință a ta pentru că la deschiderea acestui portal, vei reuși să atragi îndeplinirea dorinței. De asemenea, astrologii spun că pe data pe 7 septembrie, în timpul eclipsei de lună, ei recomandau să notezi pe o foaie lucrurile la care vrei să renunți, pe care dorești să le îndepărtezi din viața ta pentru a curăța tot ce nu e necesar și benefic pentru tine.

Publicația Times Square Chronicles descrie ziua de 9 septembrie 2025 drept un moment colectiv și personal pentru a închide capitole care nu mai țin, a curăța și a începe un proces de transformare.

Cu doar două zile înainte, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul ne-a oferit un spectacol astronomic rar, o eclipsă totală de Lună, cunoscută popular ca Luna Sângerie.

Fenomenul apare deoarece Pământul blochează lumina directă a Soarelui, iar atmosfera terestră filtrează lumina, lăsând doar lungimile de undă roșii să atingă Luna, ceea ce-o face să capete nuanțe roșu-ruginii intense.

Fenomenul astronomic nu este vizibil doar în România, ci pentru aproximativ 77% din populație, adică în jur de 6 miliarde de oameni din întreaga lume.

Fascinant e faptul că aceste două evenimente cosmice, eclipsa lunară totală și portalul 9/9/9 se succed în timp astfel încât eclipsei îi revine rolul de a “curăța” spațiul interior, iar portalul oferă șansa unui nou început, unei schimbări, făcând loc unor noi vise și dorințe.

Potrivit Natural Wellness Academy această alternanță indică faptul că eclipsa este momentul de eliberare, iar 9/9/9 este clipa de costituire a unui nou drum, de asumare conștientă a schimbării și reînnoire.

Prima urmare, eclipsa totală de lună cunoscută și ca Luna Sângerie din 7–8 septembrie servește drept moment de curățare, introspecție și revelare. Data de 9 septembrie, portalul 9/9/9, este pragul spiritual al integrării, al încheierii și al noilor începuturi. Împreună, creează o fereastră energetică rară, în care simbolismul astral devine pentru unii o invitație la transformare.

