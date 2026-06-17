Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Cele 3 zodii care pot câștiga la Loto vara aceasta! Nativii aceștia au cele mai mare șanse de a da lovitura la capitolul bani

Cele 3 zodii care pot câștiga la Loto vara aceasta! Nativii aceștia au cele mai mare șanse de a da lovitura la capitolul bani

Astrologii au realizat horoscopul pentru vara această și așa a ieșit la iveală care sunt cele 3 zodii care au cele mai mari șanse să câștige la Loto! Descoperă ce nativi atrag banii și câștigurile ca un magnet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 11:43 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 14:02
Galerie
Descoperă care sunt cele 3 zodii care ar putea să câștige la Loto în această vară, potrivit horoscopului | Shutterstock/profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vara aceasta se anunță a fi una cât se poate de interesantă și plină de surprize plăcute pentru unii nativi, mai ales în plan financiar. Astrologii au dezvăluit nu doar care sunt previziunile pentru lunile iunie, iulie și august, dar au și indicat care sunt cele 3 zodii care au cele mai mari șanse să câștige la Loto vara aceasta. Descoperă în rândurile de mai jos dacă și tu te numeri printre norocoșii care atrag banii și câștigurile ca un magnet.

Cele 3 zodii care pot câștiga la Loto vara aceasta! Nativii aceștia atrag banii și câștigurile ca un magnet

Astrologii au stabilit care sunt cele 3 zodii care au cele mai mari șanse să câștige la Loto, căci atrag banii și câștigurile ca un magnet. Potrivit previziunilor astrale, anumite semne zodiacale vor avea o vară de vis mai ales la capitolul financiar.

Citește și: Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor

Articolul continuă după reclamă

Prima zodie care are șanse mari să câștige la Loto vara aceasta este Taurul. Cei născuți în această zodie au trecut printr-o perioadă dificilă, presărată cu numeroase sacrificii, însă iată că a venit și timpul pentru răsplată. Destinul a decis să te recompenseze, așa că te numeri printre cele 3 zodii care au cele mai mare șanse să câștige la Loto vara aceasta. Norocul se ține scai de tine și atragi belșugul ca un magnet.

A doua zodie care are șanse mari să câștige la Loto vara aceasta este Vărsătorul. Astfel, cei născuți în această zodie ar putea avea parte numai de surprize plăcute în plan financiar, potrivit horoscopului. Șansele sunt mari de câștig și la alte jocuri de noroc, competiții sau diferite concursuri, așa că nu ezita să participi, arată cei de la click.ro.

colaj foto cu cercul celor 12 zodii și imagine cu persoana jucand la loto

A treia zodie care are șanse mari să câștige la Loto vara aceasta este nativul Pești. Intuiția foarte bună îi ajută pe cei născuți în această zodie să ia decizii extrem de inspirate, așa că sunt șanse mari ca nativii să atragă banii și câștigurile ca un magnet. Veștile bune vin și în plan personal, căci relațiile cu cei apropiați încep să meargă din ce în ce mai bine.

Horoscop zilnic 17 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
Observatornews.ro Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Antena 3 „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Horoscop zilnic 17 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 17 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 16 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 16 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
„Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
„Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“ BZI
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj Jurnalul
Nicole Cherrry, apariție extravagantă la petrecerea lui J. Balvin. Melodia cu care l-a impresionat pe artist
Nicole Cherrry, apariție extravagantă la petrecerea lui J. Balvin. Melodia cu care l-a impresionat pe artist Kudika
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x