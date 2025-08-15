Cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Care sunt norocoșii din horoscop

Antena Căutare
Astrologii au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Află dacă și tu te numeri printre norocoșii din horoscop.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 08:44 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 15:55
Descoperă care sunt cel e3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Începând cu data de 18 august 2025, astrologii anunță că 3 zodii sunt lovite de noroc și lucrurile se schimbă radical. Luna și Venus se unesc sub semnul Racului miercuri, pe 20 august 2025, ceea ce aduce nevoia de a medita și de a sta mai mult în liniște, pentru a te repara sufletește și pentru a-ți auzi intuiția, care te călăuzește către decizii de succes. Astrele aduc noroc, așa că proiectele tale sunt pe drumul cel bun. Luna și Venus aduc bogăție și iubire, așa că mai toate proiectele acestor nativi se bucură de noroc, belșug, prosperitate. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025.

Astrologii au realizat horoscopul pentru perioada următoare și au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 18-18 august 2025.

Prima zodie pe care o lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025 este Scorpionul. Nativii se bucură de multă susținere din partea astrelor și acest lucru înseamnă că nativii pot obține tot cee ace își doresc. Fii optimist și vei vedea că atragi norocul și belșugul din plin, încă e nevoie să ai mai multă încredere în tine și în forțele tale. Ascultă-ți intuiția cu atenție, căci ea te va ajuta să iei cele mai bune decizii.

A doua zodie pe care o lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025 este Săgetătorul. Cei născuți în această zodie se vor bucura de multă susținere din partea astrelor și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor simți nevoia să rezolve niște probleme mai vechi. Găsirea unor soluții va aduce satisfacție și deci bucurie. Norocul și belșugul se țin scai de Săgetător, așa că folosește totul cu înțelepciune și profită din plin, arată cei de la yourtango.com.

A treia zodie pe care o lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025 este Capricornul. E timpul să faci lucrurile cum trebuie și să nu le mai amâni. Norocul e de partea ta și vei primi de la astre mult belșug și susținere. Vei avea astfel senzația că totul merge în favoarea ta. Nu ar strica să exersezi capacitatea de a avea mai multă răbdare cu cei din jur.

