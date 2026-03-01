O femeie a născut un „copil minune” după ce a primit un transplant de uter de la o donatoare moartă. Cum a fost posibil

Antena Căutare
O femeie a născut un „copil minune” în urma unui transplant de uter, pe care l-a primit de o donatoare care a decedat.

Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 07:00
Un copil s-a născut în urma unui transplant inedit | Shutterstock

Copilul a devenit primul bebeluș din Marea Britanie născut în urma unui transplant de uter de la o donatoare decedată.

Acum, mama sa, Grace Bell, a vorbit despre experiență și de ce a apelat la această operație, scrie People.

Bell s-a născut fără uter, dar a reușit să îl nască pe Hugo, un bebeluș sănătos, în decembrie 2025.

Bell are o afecțiune numită sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

O femeie a născut un „copil minune” după ce a primit un transplant de uter de la o donatoare moartă

Bell și partenerul ei, Steve Powell, l-au întâmpinat pe Hugo la spitalul Queen Charlotte's din Londra.

Potrivit experților, „sindromul MRKH e o afecțiune congenitală care face ca un copil să se nască cu uterul și/sau vaginul subdezvoltate ori absente”.

Bell nu a crezut niciodată că va avea șansa să poarte și să nască propriul copil, potrivit unui comunicat al Imperial College Healthcare NHS Trust.

Bell a fost informată la vârsta de 16 ani că nu va putea avea propriul copil. Ea a declarat că își amintește că a fost „în stare de șoc total” și „extrem de entuziasmată” când a primit un telefon prin care i s-a spus că un transplant e posibil după ce a fost donat un uter.

Operația de transplant a avut loc la The Churchill Hospital din Oxford, în iunie 2024 și a durat 10 ore. Cuplul a urmat apoi tratament de fertilizare in vitro (FIV) câteva luni mai târziu, înainte de transferul embrionar realizat în Londra.

„A fost pur și simplu un miracol,” a declarat Bell. „Îmi amintesc că m-am trezit dimineața și i-am văzut chipul micuț, cu suzeta în gură, și simțeam că trebuie să mă trezesc dintr-un vis. A fost pur și simplu incredibil.”

Citește și: Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie. E compatibil cu toate grupele de sânge

Transplantul de uter primit de Bell de la o donatoare decedată a fost realizat în cadrul unui „program de cercetare aprobat pentru transplanturi de uter de la donatori decedați”, potrivit comunicatului.

„Nu există cuvinte suficiente pentru a-i mulțumi donatoarei mele și familiei ei. Bunătatea și altruismul lor față de o persoană complet străină sunt motivul pentru care mi-am putut împlini visul de o viață. Acela de a deveni mamă,” a continuat Bell.

„Fiul meu va afla mereu despre darul lor incredibil și despre miracolul care l-a adus pe lume. Mă gândesc la donatoarea mea și la familia ei în fiecare zi și mă rog să găsească alinare știind că fiica lor mi-a oferit cel mai mare dar. Darul vieții. O parte din ea va trăi pentru totdeauna,” a continuat Bell.

Cum a reacționat familia donatoarei care și-a pierdut viața

„Vreau, de asemenea, să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de echipele medicale care m-au sprijinit pe parcursul acestei călătorii. Sunt atât de mulți oameni cărora trebuie să le mulțumesc. De la transplantul inițial, îngrijirea post-transplant, transferul embrionar, îngrijirea maternală și nașterea, până în prezent. Sunt impresionată de munca lor în echipă, dedicarea și încrederea pe care au avut-o în mine, mai ales când eu nu credeam că acest rezultat este posibil,” a continuat mama.

„Sper ca într-o zi această opțiune de a deveni mamă să fie mult mai accesibilă, pentru ca și alții să aibă aceeași șansă pe care am primit-o eu,” a continuat ea.

„Pierderea fiicei noastre ne-a distrus lumea în moduri pe care cu greu le putem exprima în cuvinte. Durerea e copleșitoare, iar absența ei e o rană pe care o vom purta pentru totdeauna,” au declarat părinții donatoarei, potrivit comunicatului.

Citește și: Sarcină după 35 de ani? Medicul specialist explică riscurile medicale

„Totuși, chiar și în această suferință de neimaginat, am găsit o mică alinare știind că ultimul ei gest, alegerea ei, a fost unul de o generozitate pură. Prin donarea de organe, ea a oferit altor familii darul prețios al timpului, speranței, vindecării și acum al vieții,” au continuat ei.

„Ca părinți, simțim o mândrie imensă pentru moștenirea pe care o lasă în urmă. O moștenire de compasiune, curaj și iubire care continuă să atingă vieți chiar și după plecarea ei. Îi încurajăm pe alții să ia în considerare donarea, pentru ca mai multe persoane aflate în nevoie disperată să primească șansa de a trăi, așa cum fiica noastră și-a dorit cu atâta altruism,” au continuat părinții donatoarei.

Bell și Powell i-au dat lui Hugo al doilea prenume Richard, după profesorul Richard Smith, care face parte din echipa britanică de cercetare în transplantul de uter.

