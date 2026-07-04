Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă

Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă

Vezi ce îți rezervă astrele în perioada următoare cu horoscopul săptămânal 6 iulie - 12 iulie 2026. Ce arată astrele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 12:30 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 16:37
Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă | Shutterstock/chat gpt
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 6 iulie – 12 iulie 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Proiectele pe care le ai în plan vor părea mult mai ușor de realizat în această săptămână, deoarece Luna aflată în semnul tău deschide un nou ciclu și îți oferă un plus de motivație. Spre mijlocul săptămânii, Luna în Taur te poate ajuta să descoperi metode noi prin care să-ți organizezi mai bine rutina zilnică. În același timp, îți reamintește cât de important este să îți acorzi timp pentru odihnă și refacerea energiei.

Taur | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna aceasta se anunță una liniștită și echilibrată pentru tine, Taur. Luna aflată luni în Berbec te ajută să fii cu un pas înainte, oferindu-ți inspirația de a-ți face planuri și de a-ți organiza din timp activitățile. Ai grijă să nu-ți pierzi elanul, mai ales că Venus, aflată acum în Fecioară, formează un aspect favorabil cu semnul tău și îți susține progresul, creativitatea și încrederea în propriile forțe.

Gemeni | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta îți aduce mai multe oportunități de a socializa. Luna aflată în Berbec la începutul săptămânii te încurajează să cunoști oameni noi și să ieși mai mult din rutină. Și ar fi bine să te obișnuiești cu acest ritm, pentru că, în următorul an, vei fi mai sociabil ca oricând, atrăgând cu ușurință persoane și experiențe noi în viața ta.

Rac | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii, Luna aflată în Berbec te aduce în centrul atenției, fie la locul de muncă, fie în mediul academic. Ai șansa să primești sprijin din partea unor mentori sau persoane cu experiență, iar observațiile și criticile lor constructive te vor ajuta să evoluezi și să obții rezultatele pe care le dorești.

Leu | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii, Luna aflată în Berbec formează un aspect favorabil cu Jupiter din semnul tău, Leu, iar încrederea în propriul potențial devine tema principală a acestei perioade. Fiind un semn de foc, te afli în elementul tău, iar influența lui Jupiter îți oferă optimism, curaj și dorința de a merge înainte cu planurile tale.

În același timp, este posibil să simți nevoia să revii asupra unei povești de dragoste din trecut și, poate, să îi oferi în sfârșit un final sau o încheiere care să-ți aducă liniște sufletească.

Fecioară | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Vindecarea copilului interior poate deveni o temă importantă la începutul săptămânii, datorită influenței Lunii în Berbec. Această energie te ajută să îți clarifici prioritățile, în special în ceea ce privește cariera și obiectivele profesionale.

În același timp, vei reuși să lași în urmă îndoielile și autocritica, înlocuindu-le cu mai multă încredere și iubire de sine. Luna în Berbec îți amintește cât de important este să te apreciezi și să îți oferi sprijinul de care ai nevoie pentru a merge mai departe, arată acest site.

Balanță | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii vei resimți influența lui Saturn, odată cu tranzitul Lunii prin Berbec. Această energie te va ajuta să înveți lecții importante despre independență și despre cât de esențial este să îți pui propriile nevoi pe primul loc.

Este o perioadă în care vei deveni mai conștient de limitele tale și vei înțelege că, uneori, grija față de tine este cea mai bună alegere.

Scorpion | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta, programul tău îți poate da ceva bătăi de cap, Scorpion. Va fi important să îți organizezi mai bine timpul și să îți stabilești prioritățile, mai ales că începutul săptămânii, sub influența Lunii în Berbec, poate aduce situații neprevăzute.

Cu puțină disciplină și o structură bine pusă la punct, vei reuși să faci față tuturor provocărilor și să rămâi cu un pas înainte.

Citește și: Horoscop weekend 4 iulie - 5 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Săgetător | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta ești mai conectat cu tine însuți și cu ceea ce îți dorești cu adevărat. La începutul săptămânii, Luna în Berbec îți amintește să nu uiți cine ești și care sunt valorile tale. Este un moment excelent pentru a-ți regăsi forța interioară, mai ales acum, când Jupiter se află în Leu și îți oferă un plus de încredere și optimism.

Dacă în ultima perioadă te-ai simțit dezorientat sau ai avut impresia că ai pierdut direcția, energia acestor zile te ajută să revii pe drumul potrivit și să privești viitorul cu mai multă claritate.

Capricorn | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

În această săptămână, energia adusă de Luna în Berbec îți pune în valoare capacitatea de a colabora și de a lucra eficient alături de ceilalți. La mijlocul săptămânii, odată cu intrarea Lunii în Taur, atenția se mută asupra relațiilor tale.

Este o perioadă favorabilă pentru a consolida legăturile importante, fie că este vorba despre partenerul de viață, prieteni sau persoane apropiate, iar conexiunile emoționale pot deveni mai puternice și mai armonioase.

Vărsător | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Luna Nouă în Berbec îți aduce, la începutul săptămânii, un val de idei noi și inspirație. Totodată, influența lui Mercur retrograd te încurajează să reiei legătura cu oameni din trecut, fie că este vorba despre prieteni, colegi sau persoane cu care ai avut cândva o conexiune importantă.

Unele conversații reluate acum îți pot aduce clarificări, oportunități sau chiar pot redeschide uși pe care le credeai închise.

Pești | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu influența Lunii în Berbec, care scoate la iveală adevăruri importante și îți oferă o perspectivă mai clară asupra unor situații.

În același timp, prezența lui Saturn în acest semn te poate face mai rezervat și mai atent la ceea ce spui sau faci. Vei prefera să observi înainte de a acționa și să iei decizii bine gândite, fără să te grăbești.

Cele 3 zodii care fac bani și au portofelul plin în săptămâna 6-12 iulie 2026. Ce anunță horoscopul...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro 5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată 5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată
Observatornews.ro Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Antena 3 Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
SpyNews Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cele 3 zodii care fac bani și au portofelul plin în săptămâna 6-12 iulie 2026. Ce anunță horoscopul
Cele 3 zodii care fac bani și au portofelul plin în săptămâna 6-12 iulie 2026. Ce anunță horoscopul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop weekend 4 iulie - 5 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Horoscop weekend 4 iulie - 5 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare Redactia.ro
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x