Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă

Vezi ce îți rezervă astrele în perioada următoare cu horoscopul săptămânal 6 iulie - 12 iulie 2026. Ce arată astrele.

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 6 iulie – 12 iulie 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Proiectele pe care le ai în plan vor părea mult mai ușor de realizat în această săptămână, deoarece Luna aflată în semnul tău deschide un nou ciclu și îți oferă un plus de motivație. Spre mijlocul săptămânii, Luna în Taur te poate ajuta să descoperi metode noi prin care să-ți organizezi mai bine rutina zilnică. În același timp, îți reamintește cât de important este să îți acorzi timp pentru odihnă și refacerea energiei.

Taur | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

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Săptămâna aceasta se anunță una liniștită și echilibrată pentru tine, Taur. Luna aflată luni în Berbec te ajută să fii cu un pas înainte, oferindu-ți inspirația de a-ți face planuri și de a-ți organiza din timp activitățile. Ai grijă să nu-ți pierzi elanul, mai ales că Venus, aflată acum în Fecioară, formează un aspect favorabil cu semnul tău și îți susține progresul, creativitatea și încrederea în propriile forțe.

Gemeni | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta îți aduce mai multe oportunități de a socializa. Luna aflată în Berbec la începutul săptămânii te încurajează să cunoști oameni noi și să ieși mai mult din rutină. Și ar fi bine să te obișnuiești cu acest ritm, pentru că, în următorul an, vei fi mai sociabil ca oricând, atrăgând cu ușurință persoane și experiențe noi în viața ta.

Rac | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii, Luna aflată în Berbec te aduce în centrul atenției, fie la locul de muncă, fie în mediul academic. Ai șansa să primești sprijin din partea unor mentori sau persoane cu experiență, iar observațiile și criticile lor constructive te vor ajuta să evoluezi și să obții rezultatele pe care le dorești.

Leu | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii, Luna aflată în Berbec formează un aspect favorabil cu Jupiter din semnul tău, Leu, iar încrederea în propriul potențial devine tema principală a acestei perioade. Fiind un semn de foc, te afli în elementul tău, iar influența lui Jupiter îți oferă optimism, curaj și dorința de a merge înainte cu planurile tale.

În același timp, este posibil să simți nevoia să revii asupra unei povești de dragoste din trecut și, poate, să îi oferi în sfârșit un final sau o încheiere care să-ți aducă liniște sufletească.

Fecioară | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Vindecarea copilului interior poate deveni o temă importantă la începutul săptămânii, datorită influenței Lunii în Berbec. Această energie te ajută să îți clarifici prioritățile, în special în ceea ce privește cariera și obiectivele profesionale.

În același timp, vei reuși să lași în urmă îndoielile și autocritica, înlocuindu-le cu mai multă încredere și iubire de sine. Luna în Berbec îți amintește cât de important este să te apreciezi și să îți oferi sprijinul de care ai nevoie pentru a merge mai departe, arată acest site.

Balanță | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

La începutul săptămânii vei resimți influența lui Saturn, odată cu tranzitul Lunii prin Berbec. Această energie te va ajuta să înveți lecții importante despre independență și despre cât de esențial este să îți pui propriile nevoi pe primul loc.

Este o perioadă în care vei deveni mai conștient de limitele tale și vei înțelege că, uneori, grija față de tine este cea mai bună alegere.

Scorpion | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta, programul tău îți poate da ceva bătăi de cap, Scorpion. Va fi important să îți organizezi mai bine timpul și să îți stabilești prioritățile, mai ales că începutul săptămânii, sub influența Lunii în Berbec, poate aduce situații neprevăzute.

Cu puțină disciplină și o structură bine pusă la punct, vei reuși să faci față tuturor provocărilor și să rămâi cu un pas înainte.

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Săgetător | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna aceasta ești mai conectat cu tine însuți și cu ceea ce îți dorești cu adevărat. La începutul săptămânii, Luna în Berbec îți amintește să nu uiți cine ești și care sunt valorile tale. Este un moment excelent pentru a-ți regăsi forța interioară, mai ales acum, când Jupiter se află în Leu și îți oferă un plus de încredere și optimism.

Dacă în ultima perioadă te-ai simțit dezorientat sau ai avut impresia că ai pierdut direcția, energia acestor zile te ajută să revii pe drumul potrivit și să privești viitorul cu mai multă claritate.

Capricorn | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

În această săptămână, energia adusă de Luna în Berbec îți pune în valoare capacitatea de a colabora și de a lucra eficient alături de ceilalți. La mijlocul săptămânii, odată cu intrarea Lunii în Taur, atenția se mută asupra relațiilor tale.

Este o perioadă favorabilă pentru a consolida legăturile importante, fie că este vorba despre partenerul de viață, prieteni sau persoane apropiate, iar conexiunile emoționale pot deveni mai puternice și mai armonioase.

Vărsător | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Luna Nouă în Berbec îți aduce, la începutul săptămânii, un val de idei noi și inspirație. Totodată, influența lui Mercur retrograd te încurajează să reiei legătura cu oameni din trecut, fie că este vorba despre prieteni, colegi sau persoane cu care ai avut cândva o conexiune importantă.

Unele conversații reluate acum îți pot aduce clarificări, oportunități sau chiar pot redeschide uși pe care le credeai închise.

Pești | Horoscop săptămânal 6 iulie – 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu influența Lunii în Berbec, care scoate la iveală adevăruri importante și îți oferă o perspectivă mai clară asupra unor situații.

În același timp, prezența lui Saturn în acest semn te poate face mai rezervat și mai atent la ceea ce spui sau faci. Vei prefera să observi înainte de a acționa și să iei decizii bine gândite, fără să te grăbești.