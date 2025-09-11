Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 15:40 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 00:29
Galerie
Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Berbecul este încurajat de astre să se concentreze mai mult pe dezvoltarea propriei persoane, Săgetătorul se simte avid de cunoaștere.

Horoscop zilnic vineri, 12 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, vineri, 12 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul este încurajat de astre să se concentreze mai mult pe dezvoltarea propriei persoane, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Taur

Taurul se simte extrem de determinat și acest lucru l-ar putea ajuta să termine anumite sarcini pe care le-a tot amânat în ultima vreme, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nu face cheltuieli impulsive.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Gemeni

Gemenii se află în punctul în care se bucură de un nivel ridicat de curiozitate și capacitate de adaptare la orice situație. Aceste două lucruri se vor dovedi extrem de utile în multe situații ivite azi.

Citește și: Începe perioada de ghinion pentru 3 zodii. Cu ce se vor confrunta nativii în luna septembrie 2025

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Rac

Racul are o intuiție aparte și acest lucru se va dovedi extrem de util azi, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie se bucură de momente de romantism alături de partenerul de cuplu.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Leu

Leul se află într-un punct în care strălucește la locul de muncă, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nativii sunt încurajați să folosească banii pentru diferite investiții.

Horoscop vineri, 12 septembrie Fecioară

Fecioara se află sub influența lui Mercus și acest lucru aduce un simț analitic de-a dreptul ieșit din comun, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nativii au mintea limpede și iau decizii bune.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Balanță

Balanța este încurajată să stabilească un echilibru între viața personală și cea profesională, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nativii trebuie să fie realiști când vine vorba despre cheltuieli.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Scorpion

Scorpionul este înzestrat cu multă energie care se va dovedi extrem de constructivă, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. La capitolul bani e bine să fii prevăzător.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul se simte avid de cunoaștere și acest lucru se vede din plin, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nativii dau dovadă de multă creativitate astăzi.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Capricorn

Capricornul ar putea să fie nevoit să dea dovadă de mai multă răbdare la capitolul relație de cuplu, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nu te speria de provocările apărute, arată cei de la gosta.media.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul se bucură de infleunța lui Uranus, lucru ce aduce noi perspective și idei. Nu te feri de schimbări, ci privește totul cu multă încredere, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025.

Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii excelează azi la capitolul creativitate și intuiția nu îi va dezamăgi, arată horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025. Nativii sunt încurajați să petreacă timp cu cei dragi.

Iese soarele pe strada lor! Cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând de joi, 11 septembrie 2025...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român &#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Observatornews.ro Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Miercuri, 10.09.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Joi, 11.09.2025, 16:52
Mai multe
Citește și
Iese soarele pe strada lor! Cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând de joi, 11 septembrie 2025
Iese soarele pe strada lor! Cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând de joi, 11 septembrie 2025
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Horoscop zilnic 11 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 11 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x