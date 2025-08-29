Luna septembrie 2025 aduce turbulențe astrale, iar trei zodii vor simți din plin vibrațiile tensionate.

Începe perioada de ghinion pentru 3 zodii. Cu ce se vor confrunta nativii în luna septembrie 2025 | Shutterstock

Planetele creează opoziții și retrogradări care îi pun la încercare pe nativi, mai ales în plan personal și financiar.

Capricorn – încercări pe plan profesional

De obicei rezistenți și calculați, Capricornii vor fi loviți de întârzieri neașteptate la locul de muncă. Proiecte promise par să bată pasul pe loc, iar colaboratorii își schimbă direcțiile în ultimul moment. Pe lângă presiunea de la birou, s-ar putea ivi și cheltuieli neprevăzute, ceea ce îi face să se simtă prinși într-o capcană. Totuși, răbdarea și un strop de flexibilitate le pot salva reputația.

Citește și: Cele mai norocoase zodii din septembrie 2025. Ei nu vor mai avea probleme pe plan financiar

Articolul continuă după reclamă

Gemeni – tensiuni în relații

Gemenii intră într-o lună complicată în ceea ce privește prieteniile și viața sentimentală. Vor apărea neînțelegeri mărunte care, netratate cu calm, se pot transforma în conflicte serioase. Retrogradarea lui Mercur le tulbură comunicarea, iar vorbele aruncate la nervi riscă să lase urme adânci. E momentul în care trebuie să învețe să asculte mai mult și să vorbească mai puțin.

Scorpion – oboseală și provocări de sănătate

Scorpionii simt cum energia lor scade, iar oboseala devine copleșitoare. Ritmul alert din vară se plătește acum printr-o nevoie acută de odihnă. Micile probleme de sănătate, ignorate până acum, pot deveni mai vizibile în septembrie. În plus, atmosfera tensionată din familie îi va solicita emoțional. Soluția: să își acorde timp și să nu intre în toate luptele care îi atrag.

Citește și: Patru zodii își vor schimba viața din toamna anului 2025. Universul le-a pregătit o surpriză începând cu luna septembrie

Astfel, deși începutul toamnei promite schimbări, pentru aceste trei zodii el seamănă mai degrabă cu un test de răbdare și adaptabilitate. Cei care reușesc să rămână ancorați și prudenți vor transforma ghinionul în lecție de viață.