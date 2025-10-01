Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de joi, 2 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 11:02 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:02
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile | Shutterstock.com

Horoscopul zilei de joi, 2 octombrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Citește și: Cele 4 zodii care atrag banii ca un magnet în luna octombrie 2025. Care sunt zodiile care au parte de abundență

Horoscop zilnic joi, 2 octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de joi, 2 octombrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai!

Articolul continuă după reclamă

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Berbec

Berbecii își încep ziua căutând noi modalități de a câștiga bani în plus. Nativii trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar acest lucru îi determină să se focuseze pe muncă, lâsând deoparte plimbările și distacțiile. Ziua de joi poate schimba perspectiva celor născuți sub semnul acestei zodii, viața lor putând inclusiv să ia o întorsătură neașteptată.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Taur

Taurii simt nevoia să petreacă timp alături de partenerul de cuplu și nu vor să mai ia parte la situațiile tensionate de la locul de muncă. În timp ce unii nativi se bucură de o surpriză frumoasă din partea persoanei iubite, alții pregătesc o cină romantică sau o plimbare prin parc. Ziua de joi se anunță a fi una plină de romantism.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Gemeni

Gemenii stau și ei foarte bine la capitolul dragoste. Iubirea plutește în aer, iar nativii simt că au găsit persoana potrivită pentru a face pasul cel mare. Planurile de viitor încep să prindă contur, iar spre seară o discuție intensă ar putea să aducă noi dorințe în viața de cuplu.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Rac

Racii simt că a venit momentul să iasă din zona de confort, motiv pentru care vor participa la un eveniment la care sunt nevoiți să interacționeze cu foarte mulți oameni. Persoanele născute sub semnul acestei zodii înțeleg cât de importantă este socializarea și reușesc să își depășească anumite frici pe care le aveau în acest sens, mai ales atunci când venea vorba de discuții pe care nativii trebuiau să le poarte cu străinii.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Leu

Leii pun accent mai mult ca niciodată pe chestiunile spirituale și încearcă să afle cât mai multe detalii despre acest domeniu. Nativii vor să participe la cursuri și să privească documentare pe această temă, însă cei din jur pot fi puțin sceptici cu privire la intenția lor. Ziua de joi poate fi destul de atipică pentru majoritatea persoanelor născute sub semnul acestei zodii.

Citește și: Zodiile care au un mare noroc în dragoste în octombrie 2025. Prin ce transformări emoționale trec unii nativi

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Fecioară

Fecioarele primesc apelul pe care îl așteptau de foarte mult timp din partea unui prieten care s-a mutat din oraș. Dorul și dorința de a petrece timp împreună ating cote maxime, însă din păcate acest lucru nu este posibil pentru un moment. Persoanele născute sub semnul acestei zodii se simt singure și nu vor să accepte că lucrurile au luat o turnură atât de dură, motiv pentru care vor încerca să facă tot ce pot pentru a mai diminua starea de dor.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Balanță

Balanțele își doresc să investească, motiv pentru care vor studia cât mai mult domeniul financiar. Deși la început nativii au fost sceptici cu privire la capacitatea lor de a intra în acest domenniu, acum ei își doresc să exceleze din toate punctele de vedere. Ziua de joi se anunță una plină de studiu și de discuții în acest sens.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Scorpion

Scorpionii ar trebui să fie mai comunicativi și să le ofere înțelegere celor din jur. Deși nativii consideră că au făcut tot ce au putut pentru a mulțumi pe cineva din familie, în cele din urmă, aceștia realizează că au omis să îi asculte atunci când au ceva de zis. Pentru persoanele născute sub semnul acestei zodii, ziua de joi pare că nu se mai termină, iar dezamăgirea va atinge cote maxime.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Săgetător

Săgetătorii au parte de o zi bună la locul de muncă. Sarcinile pot fi duse la bun sfârșit fără prea mult efort, iar colegii organizează pentru finalul săptămânii o întâlnire de grup care le aduce zâmbetul nativilor încă de pe acum. Dorința de a ajunge acasă alături de familie este foarte mare spre după-amiază, însă aceștia trebuie să termine tot ce au de făcut înainte de a porni spre casă.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Capricorn

Capricornii se bucură de o relație de cuplu excelentă, însă pe plan financiar lucrurile nu stau la fel de bine. Persoanele născute sub semnul acestei zodii înțeleg importanța implicării active pe plan sentimental, dar nu reușesc să atingă obiectivele stabilite la locul de muncă, motiv pentru care bonusurile de performanță sunt din ce în ce mai rare. Nativii încearcă să își dea seama unde greșesc, iar până la finalul zilei, aceștia vor trage câteva concluzii importante.

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Vărsător

Vărsătorii ar putea primi vizita unor persoane neașteptate, motiv pentru care se vor stresa ca totul sa fie pus la punct înainte ca acestea să ajungă. Dorința lor de a-i mulțumi pe vizitatori este exagerată, iar până la finalul zilei nativii vor fi extenuați. Persoanele născute sub semnul acestei zodii ar trebui să nu se mai complice atât de tare cu detaliile minore care pentru alții nu contează absolut deloc.

Citește și: Ele sunt cele mai modeste zodii din horoscop! Tu te numeri printre ele? Surpriză mare la unul dintre nativi

Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Pești

Peștii consideră că a venit momentul să ia o pauză de la tot și să nu mai insiste acolo unde nu este cazul. Deși nativii au încercat întotdeauna să lupte pentru visul lor, acum se pare că aceștia și-au dat seama că scopul lor final de fapt a fost întotdeauna altul. Ziua de joi se anunța una destul de puternică din punct de vedere emoțional, iar peștii vor ceda ușor presiunilor celor din jur.

Cele 4 zodii care atrag banii ca un magnet în luna octombrie 2025. Care sunt zodiile care au parte de abundență...
Înapoi la Homepage
AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cele 4 zodii care atrag banii ca un magnet în luna octombrie 2025. Care sunt zodiile care au parte de abundență
Cele 4 zodii care atrag banii ca un magnet în luna octombrie 2025. Care sunt zodiile care au parte de abundență
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Horoscop zilnic 1 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 1 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani Kudika
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa ProSport
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x