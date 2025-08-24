Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 25 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 25 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de luni, 25 august 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 21:00 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 00:55
Galerie
Horoscopul zilei de luni, 25 august 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de luni, 25 august 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Fecioara este o fire extrem de analitică și acest lucru se vede mai ales azi, Scorpionul trebuie să își asculte intuiția.

Horoscop zilnic luni, 25 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 25 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop luni, 25 august 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul se bucură de multă energie și acest lucru le va permite nativilor să facă mai multe dintre lucrurile pe care și le-au propus, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. În plan profesional ar putea să apară vești surprinzătoare.

Horoscop luni, 25 august 2025 Taur

Taurul preferă stabilitatea, totuși este capabil să se adapteze la diferitele situații ivite, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Nativii sunt încurajați să comunice deschis, căci acest lucru le va permite să își consolideze relațiile.

Horoscop luni, 25 august 2025 Gemeni

Gemenii excelează astăzi la capitolul comunicare atât în plan personal, cât și în plan profesional, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Cei născuți în această zodie Horoscopul te încurajează să fii atent la nevoile partenerului tău.

Horoscop luni, 25 august 2025 Rac

Racul are nevoie de introspecție și de legături care contează cu adevărat, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Nativii sunt încurajați să fie precauți la capitolul bani și să evite astfel risipa sau cumpărăturile inutile.

Citește și: Patru zodii își vor schimba viața din toamna anului 2025. Universul le-a pregătit o surpriză începând cu luna septembrie

Horoscop luni, 25 august 2025 Leu

Leul e plin de carismă și parcă strălucește pe toate planurile, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Nativii trebuie să fie atenți la tot ceea ce ține de bani și să aleagă mereu echilibrul, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025.

Horoscop luni, 25 august 2025 Fecioară

Fecioara este o fire extrem de analitică și acest lucru se vede mai ales azi, când cei din jur te vor aprecia pentru meticulozitatea de care dai dovadă, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Ai încredere în intuiția, indiferent de situațiile apărute, bune sau rele.

Horoscop luni, 25 august 2025 Balanță

Balanța dă dovadă de multă diplomație și acest lucru te va ajuta din plin, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Nativii se bucură de momente romantice și de neuitat alături de partenerul de cuplu și acest lucru va întări și mai mult relația.

Horoscop luni, 25 august 2025 Scorpion

Scorpionul trebuie să își asculte intuiția, căci doar așa va reuși să ia cele mai bune decizii, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Ai multă energie, dar asterle te sfătuiesc să alegi să o folosești constructiv, arată gosta.media.

Horoscop luni, 25 august 2025 Săgetător

Săgetătorul dă dovadă de multă curiozitate și motivație și acest lucru va aduce numeroase beneficii, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Nu evita discuțiile cu cei dragi, căci ar putea să te ajute mai mult decât îți poți imagine.

Horoscop luni, 25 august 2025 Capricorn

Capricornul se simte mai ambițios decât de obicei și acest lucru se va vedea mai ales în plan profesional, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Ai încredere în instinctele tale, indiferent de situație.

Horoscop luni, 25 august 2025 Vărsător

Vărsătorul dă dovadă de multă originalitate și inovație și aceste lucruri te vor face remarcat mai ales în plan profesional, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Cei născuți în această zodie sunt încurajați să planifice cu grijă cheltuielile, ca să evite risipa.

Horoscop luni, 25 august 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii stau foarte bine la capitolul intuiție și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de luni, 25 august 2025. Vei petrece momente speciale alături de cei dragi și acest lucru îți va aduce o stare de bine.

Horoscop zilnic 24 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și s... Horoscop zilnic 26 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și s...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Horoscop zilnic 26 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 26 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Horoscop zilnic 24 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 24 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x