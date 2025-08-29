Antena Căutare
Horoscop zilnic 29 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 29 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 08:00
Horoscop zilnic 29 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile | Shutterstock.com

Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic vineri, 29 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de vineri, 29 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine.

Articolul continuă după reclamă

Horoscop vineri, 29 august 2025 Berbec

Berbecii încearcă să îi convingă pe cei din jur că au dreptate în privința unei dispute mai vechi, însă acest lucru nu va fi posibil. Nativii sunt demoralizați și încep să simtă frustrarea mai mult ca niciodată, motiv pentru care vor avea o ieșire nervoasă în fața celor care nu își doresc să îi asculte. Se anunță o zi grea din toate punctele de vedere.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Taur

Taurii par că au fost loviți de noroc pentru că tot ceea ce își propun se îndeplinește foarte repede. Persoanele născute sub semnul zodiei vor avea parte inclusiv de câștiguri financiare și vor pune în aplicare un plan la care s-au gândit de foarte mult timp. Ziua de vineri aduce schimbări uriașe pe toate planurile.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Gemeni

Gemenii se bucură de o dimineață liniștită, însă spre după-amiază sarcinile de lucru încep să se aglomereze. Nativii au nevoie de o planificare mai bună a programului de la job, dar și de mai multă răbdare. Lucrurile mărețe nu se întâmplă într-o singură zi, iar cei născuți sub semnul acestei zodii vor înțelege acest aspect abia spre seară.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Rac

Racii au oportunitatea de a le demonstra celor din jur cât de curajoși sunt și cât de bine se descurcă chiar și în cele mai grele situații. Deși este o zi plină de provocări, nativii reușesc să le facă față și să rezolve toate problemele care apar. Pentru raci se anunță o zi așa cum de mult nu a mai fost atât pe plan profesional, cât și personal.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Leu

Leii se simt debusolați și nu reușesc să ajungă la o decizie pe care ar fi trebuit să o ia de ceva timp. Nativii nu vor ca totul să depindă de ei, mai ales pe plan sentimental, acolo unde lucrurile nu merg foarte bine, motiv pentru care vor încerca să arunce vina pe partenerii de viață. Ziua de vineri este una cu ghinion pentru majoritatea persoanelor născute sub semnul zodiei.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Fecioară

Fecioarele încep să devină din ce în ce mai independente și sunt foarte mulțumite de acest aspect. Faptul că nu mai depind de o anumită persoană îi face pe nativi să înțeleagă cât de importantă este propria fericire și cât de greșit era să asculte mereu sfaturile celor din jur. Persoanele născute sub semnul zodiei fecioară fac pași importanți spre un nou capitol al vieții lor.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Balanță

Balanțele au nevoie de odihnă, însă din păcate nu au deloc parte de momente în care ar putea să se relaxeze. Treburile zilnice par că nu se mai termină, iar la locul de muncă apar din ce în ce mai multe sarcini pe care nativii trebuie să le ducă la final până când se încheie programul de lucru. Ziua de vineri este una dificilă din toate punctele de vedere, însă în weekend lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Scorpion

Scorpionii primesc complimente, însă nu sunt pregătiți să le accepte. Nativii sunt foarte duri și critici cu ei, iar cei din jur nu înțeleg de ce au această atitudine, mai ales că rezultatele lor sunt uimitoare. Persoanele născute sub semnul acestei zodii ar trebui să lase garda jos și să învețe să se bucure chiar și de cele mai mici realizări pentru a nu intra într-o stare de negare continuă.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Săgetător

Săgetătorii se simt descurajați și nu înțeleg de ce nu primesc ajutor din partea celor din jur. Dezamăgirea nativilor este uriașă, mai ales că de fiecare dată când li se solicită ajutorul, ei sunt acolo cu sfaturi utile și chiar încearcă să rezolve problemele fără să stea pe gânduri. După această zi, persoanele născute sub semnul zodiei săgetător vor analiza majoritatea prieteniilor.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Capricorn

Capricornii sunt productivi și reușesc să își atingă principalele obiective ale zilei. Gândul lor este deja la relaxarea din weekend, însă până la finalul programului de lucru mai au câteva sarcini de rezolvat. Se anunță o zi plină de activități ce necesită atenție la detalii și multă răbdare pentru ca totul să iasă ca la carte.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Vărsător

Vărsătorii au parte de o zi liniștită și de multe surprize pe plan sentimental. Majoritatea nativilor se axează pe propria fericire și pe activitățile de cuplu, iar problemele de la locul de muncă par că în sfârșit au luat o pauză. Se anunță o zi de vineri excelentă din toate punctele de vedere.

Horoscop vineri, 29 august 2025 Pești

Peștii primesc aprecieri din partea unui membru din familie. Efortul pe care l-au depus nativii pentru a finaliza un proiect măreț a dat în sfârșit rezultate, iar ei se mândresc cu reușita lor ori de câte ori au ocazia. Spre seară se anunță o petrecere și multă voie bună, iar persoanele născute sub semnul acestei zodii vor celebra în sfârșit roadele muncii lor.

