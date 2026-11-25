În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2026, cerul a fost dominat de un fenomen astronomic spectaculos: Superluna. Dincolo de frumusețea sa, Luna Plină ridică însă o întrebare care îi preocupă de multă vreme pe oameni: ne poate afecta somnul?

Cercetătorii au descoperit câteva lucruri surprinzătoare despre legătura dintre fazele Lunii și odihna noastră.

Luna Plină din 24 noiembrie, cunoscută și sub numele de „Luna Castorului”, a atins momentul maxim la ora 16:53, ora României.

Potrivit NASA, fenomenul a fost și o Superlună, ceea ce înseamnă că Luna s-a aflat relativ aproape de Pământ, părând mai mare și mai strălucitoare decât în mod obișnuit. Dar poate acest fenomen să ne influențeze organismul și, mai ales, calitatea somnului?

De ce dormim mai greu în nopțile cu Lună Plină? Ce au descoperit cercetătorii

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De-a lungul timpului, numeroși oameni au susținut că în nopțile cu Lună Plină adorm mai greu, se trezesc frecvent sau au un somn agitat. Iar unele studii științifice au identificat într-adevăr modificări ale somnului în această perioadă.

O cercetare publicată în 2013, în revista științifică Current Biology, a arătat că, în apropierea Lunii Pline, participanții au avut nevoie, în medie, de aproximativ cinci minute suplimentare pentru a adormi. Mai mult, durata totală a somnului a fost cu aproximativ 20 de minute mai scurtă, iar activitatea cerebrală asociată somnului profund a fost redusă.

Un alt studiu, publicat în 2021 în Science Advances, a identificat un fenomen asemănător în comunități rurale și urbane. Cercetătorii au observat că oamenii aveau tendința să adoarmă mai târziu și să doarmă mai puțin în nopțile dinaintea Lunii Pline.

Totuși, rezultatele nu sunt unanime. O analiză de amploare prezentată în 2024, bazată pe aproximativ 177 de milioane de nopți de somn înregistrate cu dispozitive electronice, nu a identificat o influență semnificativă a ciclului lunar asupra duratei somnului.

Cum ar putea influența lumina Lunii organismul

Una dintre explicațiile analizate de specialiști este legată de luminozitatea nopților cu Lună Plină. Lumina joacă un rol esențial în reglarea ritmului circadian, mecanismul biologic care ne ajută să știm când trebuie să dormim și când să fim activi. În nopțile foarte luminoase, expunerea la lumină ar putea contribui la întârzierea instalării somnului, mai ales dacă aceasta pătrunde în dormitor.

Cercetătorii au analizat și posibilitatea existenței unor ritmuri biologice asociate ciclului lunar, însă mecanismele exacte nu au fost demonstrate. Există și o explicație psihologică: atunci când știm că este Lună Plină și ne așteptăm să dormim prost, putem deveni mai atenți la fiecare trezire nocturnă. Astfel, o noapte obișnuită de somn agitat poate părea mai neplăcută decât în alte perioade.

Ce putem face dacă nu reușim să dormim

Indiferent dacă Luna Plină are sau nu o influență asupra organismului, specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru un somn mai bun. Este important să păstrăm dormitorul întunecat, să evităm expunerea la lumină puternică înainte de culcare și să respectăm un program regulat de somn.

De asemenea, consumul de cafeină seara și utilizarea excesivă a telefonului înainte de culcare pot contribui la dificultățile de adormire. Un lucru este însă sigur: Luna Plină continuă să fascineze oamenii, iar legătura dintre ciclurile lunare și somnul uman rămâne un subiect de cercetare.

Dacă ai dormit prost în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, nu înseamnă neapărat că Superluna a fost responsabilă. Dar fenomenul astronomic oferă un bun prilej să înțelegem mai bine cât de sensibil este somnul nostru la lumină și la obiceiurile de zi cu zi.