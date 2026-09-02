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Ai alergie la ambrozie? Aplicația care îți arată nivelul polenului din zona ta și când e mai bine să eviți expunerea

Ambrozia își face simțită prezența, iar aplicațiile de monitorizare a polenului pot fi un ajutor pentru persoanele alergice. Cât de precise sunt datele afișate?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 14:57 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:00
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Ai alergie la ambrozie? Aplicația care îți arată nivelul polenului din zona ta și când e mai bine să eviți expunerea | Shutterstock
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Aplicațiile destinate monitorizării calității aerului și a nivelului de polen au devenit tot mai populare, în special în rândul persoanelor care se confruntă cu alergii sezoniere. În această perioadă, când concentrațiile de polen de ambrozie pot crește, informațiile disponibile pe telefon îi pot ajuta pe utilizatori să își planifice mai atent activitățile în aer liber.

Aplicațiile care monitorizează nivelul de polen, în alertă din cauza ambroziei

Rinita alergică, astmul și alte forme de alergii sezoniere pot provoca simptome neplăcute și pot afecta semnificativ calitatea vieții. Printre aplicațiile cunoscute pentru monitorizarea polenului se numără Air Matters, una dintre opțiunile disponibile și pentru utilizatorii din România.

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Persoanele alergice la ambrozie pot verifica nivelul estimat al polenului direct de pe telefon, înainte să plece de acasă sau să își planifice activitățile în aer liber. Aplicația poate oferi informații despre situația din zona utilizatorului, precum și prognoze și alerte referitoare la polen și poluare, spune Ambrozia.ro.

Cum se manifestă alergia la ambrozie

Alergia la ambrozie apare, de regulă, în perioada în care planta eliberează cantități importante de polen în atmosferă. Simptomele pot fi asemănătoare celor întâlnite în cazul altor alergii respiratorii.

Printre cele mai frecvente manifestări se numără strănutul repetat, nasul înfundat sau care curge, senzația de mâncărime la nivelul nasului și gâtului, ochii roșii, lăcrimarea și senzația de usturime sau mâncărime a ochilor. Unele persoane pot prezenta și tuse, senzație de apăsare în piept sau dificultăți de respirație, în special dacă au și astm, notează Regina Maria.

Intensitatea simptomelor poate varia de la o persoană la alta, iar apariția unor probleme importante de respirație necesită evaluare medicală.

Ce informații oferă Air Matters

Air Matters utilizează localizarea pentru a afișa informații relevante pentru zona în care se află utilizatorul, ceea ce poate fi util inclusiv atunci când acesta călătorește.

Aplicația oferă date și prognoze despre polen pentru Europa, alături de informații privind calitatea aerului. De asemenea, poate transmite alerte referitoare la nivelurile de polen și poluare.

Air Matters oferă informații despre calitatea aerului pentru peste 180 de țări, astfel încât aplicația poate fi utilizată și pentru monitorizarea poluării, nu doar pentru urmărirea polenului.

Ce alte aplicații pot fi folosite pentru monitorizarea polenului

O altă variantă este IQAir AirVisual, care include informații despre polenul provenit de la arbori, ierburi și buruieni, categorie în care este inclusă și ambrozia.

IQAir are date disponibile și pentru România. De exemplu, pagina dedicată Bucureștiului afișează nivelurile de polen separat pentru arbori, ierburi și buruieni și oferă prognoze pentru zilele următoare. Pe lângă polen, platforma prezintă informații despre calitatea aerului, concentrația de PM2.5 și alți poluanți, permițând utilizatorilor să urmărească mai mulți factori care pot influența confortul respirator.

Există și alte aplicații și platforme care oferă informații despre nivelul polenului și calitatea aerului, însă datele afișate nu trebuie interpretate ca o măsurătoare exactă a concentrației de polen din fiecare punct al unui oraș.

Cât de sigure sunt datele afișate

Un aspect important îl reprezintă modul în care sunt colectate și estimate datele. Potrivit informațiilor disponibile în material, aplicația nu operează exclusiv cu o rețea proprie de stații de măsurare la sol, ci agregă informații furnizate de rețele și surse publice.

În cazul Polleninfo.org, rețeaua integrează date provenite de la sute de stații de monitorizare, însă distribuția acestora nu este uniformă în toate regiunile. Acest lucru poate însemna că precizia informațiilor diferă în funcție de zona geografică.

De aceea, nivelurile afișate de aplicații trebuie privite în primul rând ca instrumente de orientare și prognoză. Pentru o persoană alergică, acestea pot fi utile pentru a observa perioadele în care riscul de expunere este mai mare, însă nu înlocuiesc recomandările medicului și nici evaluarea simptomelor proprii.

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În cazul ambroziei, informațiile despre polen pot fi cu atât mai utile în perioada de vârf a sezonului, când persoanele sensibile pot observa o accentuare a simptomelor și pot lua măsuri pentru reducerea expunerii.

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