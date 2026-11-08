Stațiunea de lux unde o săptămână costă 7.000 de dolari, cafeaua este interzisă și până și mestecatul are reguli

O vacanță într-un resort de lux presupune, de regulă, relaxare, răsfăț și servicii exclusiviste. În Austria există însă un loc în care experiența este cu totul diferită. La Vivamayr, o stațiune de wellness frecventată inclusiv de vedete internaționale, o săptămână de cazare poate ajunge la aproximativ 7.000 de dolari, însă oaspeții trebuie să respecte un program strict de detoxifiere. Cafeaua nu este permisă, mesele sunt atent controlate, iar mestecatul alimentelor trebuie să respecte reguli precise.

Amplasat în localitatea Maria Wörth, pe malul unui lac spectaculos, resortul atrage personalități cunoscute din lumea filmului și a divertismentului. Printre celebritățile care au vizitat această destinație se numără Elizabeth Hurley și Melanie Griffith. Dincolo de peisajele impresionante și facilitățile de lux, principala atracție este programul medical destinat îmbunătățirii sănătății digestive.

O jurnalistă de turism care a acceptat invitația de a experimenta programul a povestit pentru publicația New York Post cum a decurs șederea sa. După aproximativ patru ore de călătorie, aceasta a ajuns la resort obosită și afectată de diferența de fus orar. Primul lucru pe care l-a solicitat la recepție a fost un cappuccino, însă răspunsul angajatei a fost neașteptat: „Îmi pare foarte rău, dar nu servim cafea la resort”.

Acela a fost momentul în care jurnalista și-a dat seama că urma să treacă printr-un program de detoxifiere mult mai strict decât anticipase.

Metoda Mayr, principiul după care funcționează resortul din Austria

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Vivamayr a fost construit în jurul principiilor medicinei moderne Mayr, o metodă dezvoltată de medicul austriac Franz Xaver Mayr. Aceasta pune accent pe legătura dintre digestie și starea generală de sănătate, urmărind schimbarea obiceiurilor alimentare și identificarea eventualelor intoleranțe.

Dr. Sepp Fegerl, coordonatorul departamentului medical al resortului, a explicat care este filosofia din spatele programului.

Potrivit medicului, scopul terapiei nu este în primul rând pierderea kilogramelor, ci restabilirea condițiilor care permit organismului să își regleze și să își regenereze funcțiile. Programul presupune perioade individualizate de post, reducerea solicitării sistemului digestiv, corectarea comportamentului alimentar și identificarea intoleranțelor sau a eventualelor carențe nutriționale.

Metoda se bazează pe zece reguli fundamentale, pe care fiecare turist trebuie să le respecte:

Fiecare îmbucătură trebuie mestecată de cel puțin 25-30 de ori.

Nu se recomandă consumul lichidelor în timpul meselor.

Mâncarea trebuie consumată într-o atmosferă relaxată, fără grabă.

Gustările dintre mesele principale sunt interzise.

După ora 16:00 trebuie evitate alimentele crude, precum fructele și salatele.

Masa trebuie încheiată imediat ce apare senzația de sațietate.

Respirația trebuie realizată pe nas în timpul mestecării.

Proveniența alimentelor, modul de preparare, combinațiile și depozitarea acestora sunt considerate importante pentru digestie.

Este recomandată respectarea unui program zilnic regulat.

Telefonul, laptopul și lectura nu sunt permise în timpul mesei.

Fără cafea, fără gustări și cu porții atent stabilite

Experiența jurnalistei a început cu o consultație medicală de aproximativ 60 de minute, în cadrul căreia dr. Sepp Fegerl i-a analizat rezultatele investigațiilor și a discutat despre problemele sale de sănătate.

Aceasta i-a povestit despre o toxiinfecție alimentară suferită recent în Costa Rica, iar medicul a luat în calcul posibilitatea existenței unor paraziți intestinali. În urma consultației, i-a recomandat citrat de magneziu, un produs cu efect laxativ puternic, și i-a sugerat să evite pentru câteva zile activitățile solicitante, inclusiv sala de fitness și sauna.

Primele două zile au fost mult mai dificile decât se aștepta. Jurnalista s-a confruntat cu dureri de cap, oboseală accentuată și o stare generală de iritabilitate. Fiind obișnuită să consume multă cafea, lipsa acesteia a fost una dintre cele mai mari provocări.

Nici alimentația nu a fost mai ușor de acceptat. Oaspeții primeau trei mese pe zi, la intervale de cel puțin patru ore, iar preparatele deveneau din ce în ce mai ușoare pe parcursul zilei. Cina consta, de cele mai multe ori, într-o supă limpede de legume. Nu existau gustări sau alte variante de mâncare între mesele stabilite.

Fiecare persoană avea un loc repartizat la masa de pe terasa exterioară, identificat printr-un cartonaș colorat și un număr corespunzător regimului alimentar individual.

Jurnalista a povestit că primea inclusiv suplimente și medicamente personalizate, printre care picături amare și pastile cu seleniu. Planul său alimentar era identificat prin codul „Yellow #2”, despre care a aflat ulterior că reprezenta unul dintre cele mai restrictive regimuri.

Diferențele dintre meniurile turiștilor erau vizibile. În timp ce unele persoane puteau consuma iaurt la micul dejun sau porții generoase de legume și carne la prânz, jurnalista trebuia să se mulțumească uneori cu supă de țelină și o cantitate foarte mică de curcan la cuptor.

Un alt aspect neobișnuit era liniștea de la mese. Telefoanele mobile erau interzise, iar turiștii erau încurajați să se concentreze exclusiv asupra alimentelor și asupra modului în care mestecă. Deși la început i s-a părut o experiență incomodă, jurnalista a observat că, treptat, a început să fie mai atentă la ceea ce mănâncă și că senzația constantă de foame s-a diminuat.

Ce tratamente primesc turiștii care plătesc mii de dolari pentru o săptămână

Tariful ridicat nu acoperă doar cazarea și regimul alimentar, ci și o serie de proceduri și terapii personalizate. Programul poate include oxigenoterapie, băi electrolitice pentru picioare, crioterapie, plimbări în natură, consultații nutriționale și exerciții de respirație.

Jurnalista a beneficiat și de teste pentru evaluarea variabilității ritmului cardiac, masaje abdominale realizate de medic, tratamente de exfoliere cu sare de mare și ședințe de hipnoză.

Una dintre cele mai neobișnuite experiențe a fost o ședință de kinesiologie aplicată, cunoscută și sub denumirea de testare musculară. Medicul a folosit mai multe recipiente mici, care conțineau diferite substanțe, printre care cafea măcinată și albuș de ou. Jurnalista trebuia să țină fiecare recipient între degete, în timp ce medicul îi testa rezistența musculară.

Aceasta a povestit că, în cazul anumitor recipiente, a observat o scădere imediată a forței musculare. După evaluări suplimentare și masaje abdominale, medicul a concluzionat că ar prezenta o sensibilitate la histamine.

Ce s-a schimbat după experiența de la Vivamayr

Deși primele zile au fost dificile, jurnalista a mărturisit că experiența i-a schimbat perspectiva asupra alimentației. Aceasta a petrecut patru zile la resort, deși majoritatea turiștilor aleg programe de una sau două săptămâni.

La finalul șederii, a observat că se simțea mai ușoară, că balonarea se diminuase și că pierduse câteva kilograme. Mai mult, a început să aplice și acasă o parte dintre regulile învățate în Austria.

S-a obișnuit să mănânce de trei ori pe zi, să acorde mai multă atenție senzației reale de foame și să nu mai consume alimente doar din obișnuință. De asemenea, a început să își acorde mai mult timp pentru micul dejun, pe care îl consideră acum cea mai consistentă masă a zilei, și încearcă să nu mai mănânce după ora 19:00.

În ciuda restricțiilor și a momentelor neplăcute, jurnalista a descris Vivamayr drept unul dintre cele mai serioase resorturi medicale și de longevitate pe care le-a vizitat și a recunoscut că ar lua în calcul o nouă vizită.

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