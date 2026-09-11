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Cât costă să îți iei o casă pe Valea Prahovei în 2026. Lista actualizată a prețurilor. Surpriza vine dintr-o stațiune cunoscută

Află din rândurile de mai jos cât trebuie să scoți din buzunar, în 2026, dacă vrei o casă de vacanță la munte, pe Valea Prahovei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 13:57 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:04
Cât costă să îți iei o casă pe Valea Prahovei în 2026. Lista actualizată a prețurilor. Surpriza vine dintr-o stațiune cunoscută | Shutterstok
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Observatorul prahovean a analizat anunțurile imobiliare active pentru proprietăți potrivite unei familii. Astfel, profilul ales a fost cel al unei case cu trei dormitoare, living și o curte, iar concluzia este următoarea: alegerea unei localități mai puțin turistice nu înseamnă automat bani mai puțini.

Sursa citată precizează că o casă în Cornu poate fi, în anumite cazuri, mai scumpă decât una în Azuga sau chiar în Bușteni.

Analiza a fost realizată pe baza ofertelor publicate pe principalele portaluri imobiliare și verificate la 9 septembrie 2026. Observatorul prahovean menționează că a urmărit, în special, case cu patru camere, adică living plus trei dormitoare, cu aproximativ 90-160 mp utili și teren care să fie suficient de mare pentru terasă, locuri de parcare și o curte, dar fără suprafețe agricole mari.

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La ce preț poți găsi o casă de vacanță în Sinaia

Sursa citată a găsit un anunț, apropiat de profilul căutat, pentru o cabană cu patru camere, dintre care trei dormitoare cu baie proprie, 110 mp utili și 110 mp de teren, oferită la 175.000 de euro. Casa a fost construită în anul 2006 și dispune de șemineu și panouri fotovoltaice.

ANUNȚUL AICI:

Tot în Sinaia, o vilă cu patru camere și 120 mp utili, amplasată pe un teren de 204 mp, costă 300.000 de euro. Proprietatea se află pe Calea Prahovei, a fost construită în 2010 și este poziționată pe segmentul premium.

Diferența de bani dintre cele două proprietăți relativ apropiate ca suprafață evidențiază cât de mult contează în Sinaia strada, accesul, arhitectura și amenajarea, notează sursa citată mai sus.

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Cât costă o casă în Bușteni

Potrivit Observatorul prahovean, în Bușteni, pentru o casă care să nu intre în categoria pensiunilor sau a vilelor foarte mari, oferta este ceva mai consistentă.

De exemplu, o casă de 133 mp utili, cu 308 mp teren, este vândută la prețul de 155.000 de euro. Vila dispune de cinci camere și este prezentată atât pentru locuire permanentă, cât și pentru o casă de vacanță sau pentru închiriere.

OFERTA AICI:

Potrivit sursei citate, există și ofere în jurul valorii de 140.000 de euro pentru case de 110-120 mp. Astfel, pentru cumpărătorul dispus să accepte o construcție mai veche sau o poziționare mai puțin spectaculoasă, pragul poate fi coborât.

Dintre localitățile analize, Bușteni pare să aibă una dintre cele mai bogate oferte, ceea ce lasă mai mult spațiu pentru selecție și negociere.

Surpriza vine din Azuga, stațiune cunoscută pe Valea Prahovei

Potrivit observatorulph.ro, Azuga pare, în acest moment, una dintre cele mai interesante variante.

În ofertele active, analizate de sursa citată, apar mai multe proprietăți foarte apropiate de profilul analizat. Mai exact, 139.900 de euro pentru o casă cu patru camere, 128 mp și 215 mp teren; 149.000 de euro pentru patru camere, 130 mp și 207 mp teren; 154.000 de euro pentru 126 mp. O altă casă este oferită la 160.000 de euro, având 145 mp și 326 mp teren.

Prin urmare, din eșantionul actual de anunțuri, 140.000-160.000 de euro este unul dintre cele mai clare intervale pentru o casă de dimensiunea dorită.

Ce prețuri sunt pe Valea Doftanei

În ultimii ani, Valea Doftanei și zona Trăisteni, în special, au devenit tot mai căutate pentru case de weekend, aspect care se poate vedea și în prețuri.

Unul dintre cele mai relevante exemple este o casă construită în anul 2018, cu trei dormitoare, două băi, 110 mp utili și 450 mp teren, la 157.000 de euro. Casa are terasă, șemineu și sistem fotovoltaic cu baterii.

O altă vilă de vacanță cu patru camere, 140 mp și 475 mp teren, se vinde la 176.000 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

De ce casele din Cornu sunt mai scumpe

Pentru profilul urmărit, ofertele relevante din Cornu sunt în intervalul 185.000-220.000 de euro, mai mult decât pentru numeroase proprietăți comparabile din Azuga, Bușteni sau Valea Doftanei.

Potrivit Observatorul prahovean, explicația ține de profilul diferit al localității. Cornu nu funcționează exclusiv ca destinație turistică, ci ca zonă rezidențială și case de weekend, iar oferta cuprinde, în principal, proprietăți noi sau case construite la un standard peste cel de cabană.

Așadar, o concluzie a sursei citate este aceea că, dacă obiectivul este să cumperi mai ieftin, nu trebuie să ieși de pe Valea Prahovei. În septembrie 2026, Azuga poate fi mai accesibilă decât Cornu, iar o casă bună din Valea Doftanei sau Brebu se apropie de prețurile cerute în Bușteni.

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