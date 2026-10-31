Antena Căutare
Home Lifestyle Travel „Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”. Avertismentul ironic al unui turist care a descoperit țara

„Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”. Avertismentul ironic al unui turist care a descoperit țara

Un turist a vorbit despre experiența sa în Thailanda și a lansat un avertisment ironic. Deși spune că țara este periculoasă, mărturisește că nu vrea să mai plece de acolo.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:13
Avertismentul ironic al unui turist care a descoperit Thailanda | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mesajul unui turist a atras atenția prin tonul său ironic. „Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”, a spus el. Bărbatul, care călătorește alături de familie și a petrecut perioade îndelungate în această parte a lumii, a vorbit despre experiența sa în Thailanda.

„Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”. Avertismentul ironic al unui turist care a descoperit țara

Un turist care a petrecut mai multe luni în Thailanda a transmis un mesaj care atrage atenția prin tonul său ironic. Bărbatul îi avertizează pe cei care se gândesc să viziteze țara.

„Thailanda e atât de periculoasă în acest moment. Dacă te gândești să vii, nu o face”, a transmis bărbatul pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Mesajul său pare să fie unul ironic, mai ales prin ceea ce spune în continuare. Turistul povestește că se află în Thailanda, cu unele întreruperi, încă din luna februarie. În tot acest timp, a avut ocazia să descopere țara și să se bucure de experiențele trăite alături de familie.

„Sunt aici cu întreruperi din februarie și am văzut totul cu ochii mei, pentru că nu vreau să plec. Nu vreau să plec din Thailanda”, a mai spus el.

Ce l-a impresionat pe turist în Thailanda

Dincolo de avertismentul de la început, bărbatul vorbește foarte frumos despre țara pe care a vizitat-o. Experiența pare să fi fost una foarte plăcută pentru întreaga familie, iar copiii s-au bucurat din plin de călătorie.

„Thailanda a fost uimitoare. Thailanda e frumoasă. Oamenii sunt minunați. Peisajele sunt minunate. Și da, pur și simplu nu vrem să plecăm”, a declarat turistul.

Bărbatul îi îndeamnă apoi pe cei care vor să viziteze țara să se pregătească pentru o experiență care le-ar putea schimba planurile.

„Așa că, dacă veniți aici, țineți cont că, odată ajunși, nici voi nu veți mai vrea să părăsiți Thailanda”, a transmis acesta.

Familia sa s-a bucurat de fiecare moment

Turistul a explicat că experiența nu a fost una specială doar pentru el. Și copiii s-au simțit bine în timpul călătoriei, iar familia a profitat de timpul petrecut în această parte a lumii.

„Ne-am bucurat de fiecare clipă. Copiii s-au distrat pe cinste”, a povestit bărbatul.

Acesta a menționat și că familia deține o viză DTV, care le permite să călătorească în Thailanda în condițiile stabilite de autorități. Viza este destinată anumitor categorii de călători și poate avea o valabilitate de până la cinci ani, însă șederea continuă este supusă unor reguli specifice.

„Noi avem și o viză DTV, așa că avem la dispoziție până la cinci ani de călătorie. Da, știu că există condiții. Trebuie să pleci la fiecare 180 de zile înainte de a începe să comentezi. Cunosc regulile”, a precizat el.

În final, turistul a explicat că planurile sale nu se limitează la Thailanda. Familia a vizitat și alte țări din regiune și intenționează să își continue călătoriile.

„Thailanda nu este singura țară pe care o vizităm. Am fost în Thailanda, Laos și ne continuăm călătoriile”, a transmis bărbatul.

Citește și: Ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda. Interiorul impresionează, dar vine cu o clauză pe care puțini o acceptă

Țara în care turiștii pot beneficia de zboruri interne gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a profita d...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani
Observatornews.ro Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
SpyNews Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Țara în care turiștii pot beneficia de zboruri interne gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a profita de ofertă
Țara în care turiștii pot beneficia de zboruri interne gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Unde călătorim în 2027? 6 destinații de pus pe lista de vacanță
(P) Unde călătorim în 2027? 6 destinații de pus pe lista de vacanță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x