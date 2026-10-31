Un turist a vorbit despre experiența sa în Thailanda și a lansat un avertisment ironic. Deși spune că țara este periculoasă, mărturisește că nu vrea să mai plece de acolo.

Mesajul unui turist a atras atenția prin tonul său ironic. „Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”, a spus el. Bărbatul, care călătorește alături de familie și a petrecut perioade îndelungate în această parte a lumii, a vorbit despre experiența sa în Thailanda.

„Thailanda este atât de periculoasă, încât nu ar trebui să vii aici”. Avertismentul ironic al unui turist care a descoperit țara

Un turist care a petrecut mai multe luni în Thailanda a transmis un mesaj care atrage atenția prin tonul său ironic. Bărbatul îi avertizează pe cei care se gândesc să viziteze țara.

„Thailanda e atât de periculoasă în acest moment. Dacă te gândești să vii, nu o face”, a transmis bărbatul pe Instagram.

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Mesajul său pare să fie unul ironic, mai ales prin ceea ce spune în continuare. Turistul povestește că se află în Thailanda, cu unele întreruperi, încă din luna februarie. În tot acest timp, a avut ocazia să descopere țara și să se bucure de experiențele trăite alături de familie.

„Sunt aici cu întreruperi din februarie și am văzut totul cu ochii mei, pentru că nu vreau să plec. Nu vreau să plec din Thailanda”, a mai spus el.

Ce l-a impresionat pe turist în Thailanda

Dincolo de avertismentul de la început, bărbatul vorbește foarte frumos despre țara pe care a vizitat-o. Experiența pare să fi fost una foarte plăcută pentru întreaga familie, iar copiii s-au bucurat din plin de călătorie.

„Thailanda a fost uimitoare. Thailanda e frumoasă. Oamenii sunt minunați. Peisajele sunt minunate. Și da, pur și simplu nu vrem să plecăm”, a declarat turistul.

Bărbatul îi îndeamnă apoi pe cei care vor să viziteze țara să se pregătească pentru o experiență care le-ar putea schimba planurile.

„Așa că, dacă veniți aici, țineți cont că, odată ajunși, nici voi nu veți mai vrea să părăsiți Thailanda”, a transmis acesta.

Familia sa s-a bucurat de fiecare moment

Turistul a explicat că experiența nu a fost una specială doar pentru el. Și copiii s-au simțit bine în timpul călătoriei, iar familia a profitat de timpul petrecut în această parte a lumii.

„Ne-am bucurat de fiecare clipă. Copiii s-au distrat pe cinste”, a povestit bărbatul.

Acesta a menționat și că familia deține o viză DTV, care le permite să călătorească în Thailanda în condițiile stabilite de autorități. Viza este destinată anumitor categorii de călători și poate avea o valabilitate de până la cinci ani, însă șederea continuă este supusă unor reguli specifice.

„Noi avem și o viză DTV, așa că avem la dispoziție până la cinci ani de călătorie. Da, știu că există condiții. Trebuie să pleci la fiecare 180 de zile înainte de a începe să comentezi. Cunosc regulile”, a precizat el.

În final, turistul a explicat că planurile sale nu se limitează la Thailanda. Familia a vizitat și alte țări din regiune și intenționează să își continue călătoriile.

„Thailanda nu este singura țară pe care o vizităm. Am fost în Thailanda, Laos și ne continuăm călătoriile”, a transmis bărbatul.

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