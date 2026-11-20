Super Neatza. Cum consumăm corect leguminoasele? Regulile importante pentru o alimentație echilibrată
Ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt alimente valoroase pentru o alimentație echilibrată, însă modul în care le preparăm și le consumăm contează. Dr. Simona Carniciu, specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când includem leguminoasele în meniul zilnic.
Vineri, 20.11.2026, 09:27