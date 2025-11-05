Ozana Barabancea vorbește la MediCOOL, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, despre procesul de slăbire

Antena Căutare
Descoperă ce a dezvăluit Ozana Barabancea la emisiunea MediCOOL, în ediția din 5 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 14:22
MediCOOL aduce, în fiecare ediție, medicina mai aproape de telespectatori. Sunt dezvăluite poveștile pacienților, iar specialiștii oferă sfaturi necesare pentru ca privitorii să aibă un stil de viață mai sănătos. Prevenția începe de acasă, iar sănătatea este cea mai importantă. În ediția de diseară, care va fi difuzată de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Ozana Barabancea va dezvălui numeroase detalii despre parcursul pe care l-a avut pentru a ajunge la silueta potrivită.

Procesul de slăbire poate fi anevoios, mai ales atunci când sănătatea este în joc. Ozana Barabancea îi va mărturisi gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, că, deși a făcut o operație de micșorare a stomacului, greutatea ei nu a rămas constantă, din cauza mâncatului compulsiv.

Am început să mă îngraș, iar în 2017 am decis să îmi fac o operație de gastric sleeve. Până la operație, de la 128 de kilograme, am ajuns la 114 kilograme. În urma intervenției, am reușit să slăbesc 45 de kilograme, însă, în pandemie, am început să mănânc compulsiv și am văzut că încep să câștig în greutate.”, va spune artista.

Totuși, în momentul de față, vedeta a reușit să găsească rețeta potrivită pentru corpul său. După ce a trecut printr-o altă intervenție pentru a demonta un inel gastric, ea a apelat la nutriționist. În prezent, artista urmează un plan pentru a ajunge la greutatea impusă de expert.

Mi-am montat un inel gastric și am avut o perioadă de penitență, ca să îi spunem așa. Timp de aproximativ 4 ani am vomitat zilnic, nu aveam niciun gust, mă îngrășasem 20 de kilograme, deci de la 80 de kilograme ajunsesem la 102 de kilograme. Anul acesta am decis să îl demontez. M-am dus cu fruntea sus la operație! Am aflat cum arăta acel inel gastric și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am scăpat! De la 1 aprilie sunt într-un fel de protocol. Am slăbit 32 de kilograme, mai am de slăbit câteva pentru a ajunge la greutatea impusă de nutriționist. (...) Totul este măsurat. Am 4 mese pe zi, fiind femeie. Bărbații au 5 mese pe zi. Fiecare masă are același gramaj și 16 grame de proteină, de fiecare dată. Masa musculară este intactă și nu mi s-a lăsat pielea. Am renunțat la zahăr, ceea ce mi se pare extraordinar.”, va mai zice ea.

În plus, telespectatorii vor afla totul despre celulită și cum o putem îndepărta, dar și cum se pot aplica genele false acasă, fără ajutorul unui specialist. Beneficiile unui sport din ce în ce mai îndrăgit, boxul, vor fi dezvăluite, iar privitorii vor putea vedea ce exerciții putem face acasă pentru a ne tonifia. Chef Samuel le Torrielec se va afla în platou pentru a le oferi tuturor o rețetă delicioasă de pizza, astfel că ediția de diseară vine cu numeroase informații prețioase, dar și cu o atmosferă veselă.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

