Elwira şi Mihai Petre vorbesc la MediCOOL despre creierul masculin şi cel feminin, azi, la 18.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Vedetele vin, rând pe rând, să își spună poveștile și pacienții fac dezvăluiri impresionante despre problemele pe care le au. MediCOOL prezintă sfaturi prețioase și informații medicale care sunt explicate pe înțelesul tuturor, ediție după ediție.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 13:12 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 13:16
În această seară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Mihai și Elwira Petre dezbat un subiect extrem de important – cum funcționează creierul masculin prin comparație cu cel feminin?

Dr. Mihail Pautov, gazda emisiunii, se întâlnește cu Mihai și Elwira Petre pentru a-i supune pe aceștia la o provocare intensă, dezbaterea fiind una pe placul publicului – gândesc bărbații altfel decât femeile? De asemenea, cei doi vor face dezvăluiri și despre secretele căsniciei lor.

“Nu avem niciun secret, dar considerăm că un conflict, din când în când, este foarte bun. Am învățat mult acest lucru în sala de dans! (...) Este bine să fim diferiți pentru că așa ne completăm și ne ajutăm unul pe celălalt. Multe lucruri noi am învățat prin sport și prin dans!”, va declara Elwira Petre, în timp ce soțul ei, Mihai Petre, va adăuga: “Și eu cred că, de fapt, relația noastră merge pentru că ne ascultăm, ne dăm seama că nu trebuie să proiectăm asupra celuilalt viziunea noastră despre cum ar trebui să meargă lucrurile. Ar trebui să îl ascultăm pe cel de lângă noi și să înțelegem că echipa duce la succes!”.

Citește și: Medicool sezonul 9, 26 septembrie 2025. De ce este bine să pui capacul pe toaletă înainte să tragi apa

În plus, un pacient vine să spună cum i-a afectat frica de stomatolog sănătatea, dar și cum a depășit acest aspect pentru ca tehnica modernă să-i redea dantura. Moașa Vania Limban este alături de public pentru a prezenta remedii naturiste pentru albirea dinților, iar chef Samuel le Torriellec o să dezvăluie o rețetă delicioasă de creier pane. Nu vor lipsi nici răspunsurile inedite oferite de testul MediCOOL, astfel că ediția nu poate fi ratată!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană transformă medicina într-un limbaj prietenos, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

