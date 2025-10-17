Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect. Termenii dificili sunt transformați într-un limbaj prietenos, iar specialiștii din platou oferă cele mai bune sfaturi pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și confortabilă.

În ediția de diseară, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00, Ramona Olaru va vorbi despre trucurile pe care le are pentru un ten cât mai luminos și hidratat, lipsit de riduri, dar și pentru un trup armonios.

Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Înzestrată cu umor și o carismă magnetică, Ramona Olaru este una dintre cele mai iubite prezențe de pe micile ecrane. Vedeta reușește să captiveze prin aparițiile sale, astfel că ea își va dezvălui toate secretele atunci când vine vorba despre frumusețe și siluetă, la MediCOOL.

„Totul vine de la interior! Nu aplic foarte multe lucruri pe această frumusețe dată de natură. Mă trezesc la 5:30 în fiecare zi, dar și dorm devreme. Unul dintre cele mai mari secrete este să dormi noaptea! La 21:30 mă culc. (...) Târziu m-am apucat de o rutină de frumusețe. De vreo 2 sau 3 ani m-am apucat. Folosesc apă micelară în fiecare zi și recurg la curățare și exfoliere. Exfolierea o fac doar seara, de 2 sau 3 ori pe săptămână. (...) Mi-am dat seama că au început să apară ridurile și tenul era foarte uscat.”, îi va spune ea gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

Vedeta va participa și la testul MediCOOL, rubrica inedită care oferă răspunsurile la întrebările telespectatorilor. Specialiștii vor spune și care sunt opțiunile pe care le avem pentru a preveni îmbătrânirea tenului, dar și cum putem scăpa de bătături, când o pacientă va veni pentru a-și spune povestea în emisiune.

Chef Samuel le Torrielec va face o supă de ceapă delicioasă, oferindu-le și rețeta privitorilor, iar moașa Vania Limban o să propună câteva remedii naturiste care ne pot ajuta să îndepărtăm bătăturile. Nu o să lipsească nici sfaturile pentru a ajunge la silueta dorită, în timp ce se va demonta un nou mit care are legătură cu alimentația. Ediția de diseară se anunță a fi una plină, așa că nu poate fi ratată!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

