Tudor (Fly Project) povestește azi, la MediCOOL, cum a slăbit 20 de kilograme. Povestea integrală, pe Antena 1 și AntenaPLAY

MediCOOL este emisiunea care transformă medicina într-un limbaj prietenos, iar toate informațiile oferite îi duc pe cei care se află în spatele micilor ecrane către o viață confortabilă, unde problemele medicale sunt tratate la timp.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 12:26 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 12:49
Vedetele vin să își expună poveștile, astfel că, în această seară, Tudor (Fly Project) îi va spune gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, totul despre lupta cu kilogramele în plus.

Artistul a reușit să slăbească nu mai puțin de 20 de kilograme. Tudor (Fly Project) se va afla în fața specialiștilor de la MediCOOL pentru a afla dacă metoda la care a recurs pentru a pierde din greutate a fost una corectă. Mai mult, el va mărturisi cum l-a afectat perioada în care nu s-a simțit bine în propriul corp.

„Eu niciodată nu am fost slab. Niciodată! Mi-a plăcut mâncarea și îmi place în continuare. Am avut o greutate maximă de 104 de kilograme. (...) Atât am avut în 2017. Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata! Am zis că, de astăzi, nu mai mănânc carbohidrați. Am făcut acest lucru aproximativ un an și jumătate. De la 104 de kilograme am ajuns la 83 sau 84 de kilograme. (...) E rău! Nu te poți mișca, nu îți găsești haine, nu poți să mănânci.”, va declara el.

De asemenea, în ediția de diseară, moașa Vania Limban se va afla în platoul de televiziune pentru a le dezvălui tuturor la ce leacuri tradiționale se poate recurge pentru a scăpa de grăsimi, iar chef Samuel le Torriellec vine cu o rețetă inedită de tartă, care nu poate dăuna siluetei. Testele MediCOOL oferă răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări din domeniul sănătății și o pacientă vine să își spună povestea, luptându-se de 20 de ani cu o problemă medicală.

Noul sezon aduce un format extins, iar dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană sunt alături de telespectatori pentru ca aceștia să ajungă la un stil de viață mai sănătos.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

