Când va avea loc Marea Finală Mireasa: Regatul inimii, sezonul 14? Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie competiția și când vor afla telespectatorii cine sunt câștigătorii.

Când va fi Marea Finală Mireasa: Regatul Inimii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 14 | Antena 1

Emoțiile cresc pentru concurenții de la Mireasa: Regatul inimii. Sezonul 14 se apropie de momentul decisiv, iar telespectatorii așteaptă să afle când va avea loc Marea Finală. Simona Gherghe a făcut anunțul mult așteptat și a dezvăluit data la care se va încheia competiția.

Când va fi Marea Finală Mireasa: Regatul Inimii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 14

Emoțiile cresc pentru concurenții și telespectatorii emisiunii Mireasa: Regatul Inimii. Sezonul 14 se apropie de final, iar Simona Gherghe a anunțat oficial data la care va avea loc Marea Finală. Fanii emisiunii vor afla cine sunt concurenții care vor încheia această experiență cu un pas important în viața lor.

Când are loc Marea Finală Mireasa, sezonul 14

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După mai multe luni în care concurenții au trecut prin momente frumoase, provocări și situații neașteptate, sezonul 14 al emisiunii Mireasa se apropie de sfârșit.

Simona Gherghe a făcut anunțul în timpul emisiunii și a dezvăluit data și ora la care telespectatorii vor putea urmări Marea Finală. Astfel, cei care urmăresc emisiunea trebuie să își noteze ziua de 18 decembrie 2026.

Finala sezonului 14, intitulat „Regatul Inimii”, va fi difuzată începând cu ora 14:00.

„E momentul să aflăm când se va termina sezonul 14, Regatul Iubirii. Finala Mireasa, sezonul 14, va fi la ora 14, pe data de 18 decembrie”, a fost anunțul făcut de Simona Gherghe.

Sezonul 14 Mireasa se apropie de momentul decisiv

Marea Finală va marca încheierea unui nou sezon al emisiunii de la Antena 1. Până atunci, concurenții mai au de trecut prin momente importante și de luat decizii care le pot influența parcursul în competiție.

Pentru unii dintre ei, această experiență poate însemna începutul unei povești de iubire în afara emisiunii. Telespectatorii vor afla pe 18 decembrie cine va ajunge în ultimul moment al sezonului și cum se va încheia competiția Mireasa: Regatul Inimii.