Chef Richard Abou Zaki și-a lansat prima carte de rețete, Richard’s Table. Jurații Chefi la cuțite, vedete și jurnaliști au participat la evenimentul de lansare.

50 de rețete care au amprenta inconfundabilă a singurului român cu stea Michelin sunt disponibile în volumul Richard’s Table, care poate fi găsit de azi în librării. Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki și-a lansat prima carte de rețete printr-un eveniment special, la care au participat colegii săi de la show-ul culinar Chefi la cuțite, dar și numeroși invitați și presă.

Chef Richard Abou Zaki și-a lansat prima carte de rețete

”Sunt extraordinar de emoționat pentru că încă un vis a devenit realitate. Mâncarea a fost dintotdeauna un gest cultural. Cele mai puternice amintiri din copilărie sunt legate de mesele gătite de mama și bunica, de gusturile acelor preparate. La această forță magnetică a gastronomiei din familie m-am gândit când am pregătit acest volum – făcând trecerea de la fine dinig la mâncăruri care pot fi făcute acasă, de voi toți, pentru mesele cu cei dragi. Nu e un volum de ținut în bibliotecă – vreau să văd paginile astea murdare de sos de roșii după ce v-ați bucurat de rețetele din paginile ei”, a declarat Chef Richard.

Ce conține volumul cu 50 de preparate și cine i-a fost alături

Articolul continuă după reclamă

La acest volum au participat cu câte o rețetă special aleasă și Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Un amănunt esențial al volumului de bucate este legat de prezența prețioasă a celor 5 bilete cu foiță de aur.

Este vorba despre Golden Tickets – surprizele care le asigură norocoșilor câte o cină de două persoane la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard. Un bilet la 1.000 de exemplare – așadar, cartea care este un cadou perfect de Crăciun se poate transforma într-un dar cu atât mai consistent pentru cei care vor descoperi valoroasele tichete.

La evenimentul de lansare desfășurat la Hotel Corinthia din București și prezentat de Irina Fodor au participat Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, precum și echipa de producție condusă de Mona Segall.

Alături de ei au fost invitați de seamă ca Ramona Bădescu, Cătălin Botezatu, Iuliana Pepene, precum și nume cu greutate din domeniul gastronomic, ca Chef Joseph Haddad și Chef Alex Petricean. Richard’s Table. 50 de rețete de autor pentru bucătăria de acasă poate fi găsit de azi la Cărturești, Inmedio, Librarium și pe elefant.ro.