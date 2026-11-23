Crina, mama lui Claudio, a vorbit despre relația fiului său cu Anne-Mary, în casa mamelor de la Mireasa. Ce a spus după ce a văzut-o pe tânără plângând.

Relația dintre Claudio și Anne-Mary a fost subiect de discuție în casa mamelor de la Mireasa. Crina, mama concurentului, a vorbit deschis despre situația celor doi și a mărturisit că îi pare rău pentru tânără, mai ales după ce a văzut-o plângând. Aceasta spune că nu are motive să o judece sau să o urască pe Anne-Mary, însă nici nu își poate obliga fiul să rămână într-o relație pe care nu și-o mai dorește.

Ce spune mama lui Claudio despre relația fiului său cu Anne-Mary: „Nu îl pot obliga să fie cu ea”

Relația dintre Claudio și Anne-Mary a ajuns din nou în atenția concurenților și a mamelor de la Mireasa. Ultimele acțiuni ale tânărului au fost discutate în casa mamelor, iar Crina, mama lui Claudio, a vorbit deschis despre situația celor doi.

Aceasta a mărturisit că îi pare rău pentru Anne-Mary, mai ales după ce a văzut-o plângând. Deși nu ascunde faptul că o apreciază pe tânără, Crina spune că nu își poate obliga fiul să rămână într-o relație dacă el nu își mai dorește acest lucru.

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Mama concurentului a explicat că a stat de vorbă cu Anne-Mary și că a fost afectată atunci când a văzut-o plângând. Crina spune că îi pare rău pentru aceasta și că nu o consideră o persoană rea. Dimpotrivă, susține că are o părere foarte bună despre ea.

Chiar dacă lucrurile dintre fiul său și Anne-Mary nu par să meargă în direcția dorită de tânără, Crina nu consideră că ar trebui să o învinovățească. Aceasta a spus că nu are niciun motiv să o urască și că înțelege că situația nu este una ușoară.

„Am vorbit cu ea, am văzut-o plângând și m-am simțit rău așa. Îmi pare rău pentru ea, că nu e fată rea. (...) Pentru mine, e excelentă. Acum, că o să o rupă cu el, eu nu am cum să o urăsc pe fată sau... a cerut iubire, nu i s-a dat și atât”, a spus Crina, mama lui Claudio.

Crina nu vrea să intervină în relația lui Claudio cu Anne-Mary

Deși susține că o apreciază pe Anne-Mary și recunoaște că îi pare rău pentru ceea ce trăiește, mama lui Claudio nu vrea să se implice în deciziile sentimentale ale fiului său.

Crina consideră că alegerea îi aparține lui Claudio și că nu îl poate obliga să fie într-o relație doar pentru că ea are o părere bună despre fată. În același timp, nici nu își dorește să îi impună să se despartă de ea.

Mesajul transmis de mama concurentului a fost unul clar. Claudio trebuie să decidă singur ce își dorește și cum vrea să continue lucrurile cu Anne-Mary.

„Nu îl pot reține să nu fie cu ea și nici nu îl pot obliga acum să fie cu ea. Să facă ce vrea”, a mai spus Crina.