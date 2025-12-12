Mireasa sezonul 12, 12 decembrie 2025. Sorin, prins între Lavinia, Adin și Diana după votul pentru Task-ul Telefoanelor

Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sorin a ajuns într-o poziție delicată după ce a decis să îi voteze pe Lavinia și Adin pentru a participa la Task-ul Telefoanelor. Alegerea lui a surprins-o pe Diana și a dus imediat la divergențe între cei doi. Sorin explică de ce a luat această decizie, în timp ce Diana își exprimă nemulțumirea.

Vineri, 12.12.2025, 14:31