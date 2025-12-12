Super Neatza, 12 decembrie 2025. Cum să obții pomeți definiți și cu volum. Top proceduri de înfrumusețare
Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Dr. Dana Bratu, medic primar dermatolog și expert în estetică facială, explică ce înseamnă să ai pomeți bine definiți și cu volum și care sunt cele mai sigure și eficiente metode pentru a obține acest aspect. Vorbește despre diferențele dintre structură naturală, îmbătrânire și pierderea volumului, dar și despre procedurile moderne care pot reda armonia feței.
