Super Neatza, 12 decembrie 2025. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate
Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Luiza Pîrvu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, explică pe înțelesul tuturor de ce cătina este considerată unul dintre cele mai valoroase fructe pentru sănătate. Ea vorbește despre conținutul ridicat de vitamine, antioxidanți și nutrienți esențiali, dar și despre felul în care cătina susține imunitatea, energia și sănătatea pielii.
Vineri, 12.12.2025, 11:20