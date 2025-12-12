Super Neatza, 12 decembrie 2025. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate

Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Luiza Pîrvu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, explică pe înțelesul tuturor de ce cătina este considerată unul dintre cele mai valoroase fructe pentru sănătate. Ea vorbește despre conținutul ridicat de vitamine, antioxidanți și nutrienți esențiali, dar și despre felul în care cătina susține imunitatea, energia și sănătatea pielii.

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Iulia Vântur s-a întors în România și a lansat Iulia...

Vineri, 12.12.2025, 11:31

Super Neatza, 4 decembrie 2025. De ce tenul devine sensibil în sezonul rece?

Joi, 04.12.2025, 09:12

Super Neatza, 3 decembrie 2025. Ce să mănânci în sezonul rece pentru a avea energie

Miercuri, 03.12.2025, 10:12

Super Neatza, 3 decembrie 2025. Adevărul despre infertilitate: ce este real și ce e doar mit

Miercuri, 03.12.2025, 08:52

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Top trei proceduri estetice care pot schimba un chip în 60 de...

Marti, 02.12.2025, 11:25

Super Neatza, 21 noiembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre ecografii. Importanța lor...

Vineri, 21.11.2025, 09:11

Super Neatza, 20 noiembrie 2025. Ghidul viitoarei mame. Ce trebuie să faci înainte să rămâi...

Joi, 20.11.2025, 11:35

Super Neatza, 17 noiembrie 2025. Ce este cataracta, cum o recunoaștem și cum o putem trata

Luni, 17.11.2025, 11:54

Super Neatza, 17 noiembrie 2025. De ce este important să verificăm glicemia. Sfatul medicului...

Luni, 17.11.2025, 09:37

Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Ce trebuie să știe pacienții când vor lucra pe implanturi

Joi, 06.11.2025, 10:12

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum reacționăm corect când credem că am înghițit ceva...

Miercuri, 05.11.2025, 09:22

Super Neatza, 4 noiembrie 2025. Cum îți poate afecta lipsa somnului sănătatea

Marti, 04.11.2025, 09:15