Super Neatza, 12 decembrie 2025. Iulia Vântur s-a întors în România și a lansat Iulia colindul „Colinde, Corinde”
Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Iulia Vântul vorbește despre noul ei colind de Crăciun, „Colinde, Corinde”, o piesă plină de atmosferă, emoție și spirit de sărbătoare. Artista povestește ce a inspirat-o, cum a luat naștere melodia și ce își dorește să transmită prin acest proiect de sezon. La final, Iulia acceptă și provocarea jocului „Am/N-am”, într-o serie de întrebări amuzante.
Vineri, 12.12.2025, 11:31