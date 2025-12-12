Super Neatza, 12 decembrie 2025. Numerologie: Vibrația interioară în cuplu în funcție de data de naștere
Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Numerologul Corina Stratulat explică modul în care rolurile dintr-o relație sunt influențate de vibrația interioară, calculată după ziua de naștere. Aflăm cum se conturează dinamica dintre parteneri, cine tinde să preia conducerea, cine aduce liniștea în momentele tensionate și cine are rolul de inspirație și susținere în cuplu.
Vineri, 12.12.2025, 09:28