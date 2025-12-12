Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza, 12 decembrie 2025. Numerologie: Vibrația interioară în cuplu în funcție de data de naștere
Logo show

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Numerologie: Vibrația interioară în cuplu în funcție de data de naștere

Ediția din 12 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Numerologul Corina Stratulat explică modul în care rolurile dintr-o relație sunt influențate de vibrația interioară, calculată după ziua de naștere. Aflăm cum se conturează dinamica dintre parteneri, cine tinde să preia conducerea, cine aduce liniștea în momentele tensionate și cine are rolul de inspirație și susținere în cuplu.
Vineri, 12.12.2025, 09:28
x
Super Neatza, 12 decembrie 2025. Iulia Vântur s-a întors în România și a lansat Iulia colindul „Colinde, Corinde”

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Iulia Vântur s-a întors în România și a lansat Iulia colindul „Colinde, Corinde”

Logo show Vineri, 12.12.2025, 11:31 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Magia bulelor de săpun! Spectacolul Claudiei Stroe

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Magia bulelor de săpun! Spectacolul Claudiei Stroe

Logo show Vineri, 12.12.2025, 11:24 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Ce proprietăți și beneficii are cătina pentru sănătate

Logo show Vineri, 12.12.2025, 11:20 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat Ioana Arcire

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat Ioana Arcire

Logo show Vineri, 12.12.2025, 10:50 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Cum să obții pomeți definiți și cu volum. Top proceduri de înfrumusețare

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Cum să obții pomeți definiți și cu volum. Top proceduri de înfrumusețare

Logo show Vineri, 12.12.2025, 10:28 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Circuit sportiv pentru cei mici. Recomandările unui personal trainer

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Circuit sportiv pentru cei mici. Recomandările unui personal trainer

Logo show Vineri, 12.12.2025, 08:59 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii ar putea avea parte de blocaje sau neînțelegeri

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii ar putea avea parte de blocaje sau neînțelegeri

Logo show Vineri, 12.12.2025, 08:46 Super Neatza, 12 decembrie 2025. La mulți ani, Cristina!

Super Neatza, 12 decembrie 2025. La mulți ani, Cristina!

Logo show Vineri, 12.12.2025, 08:42 Super Neatza, 12 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi cuprinse între 5 și 11 grade

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi cuprinse între 5 și 11 grade

Logo show Vineri, 12.12.2025, 08:23 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se întoarce acasă și se impacă cu George

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se întoarce acasă și se impacă cu George

Logo show Joi, 11.12.2025, 23:29 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Ducu este dezamăgit că Ana nu i-a spus adevărul despre tatăl său

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Ducu este dezamăgit că Ana nu i-a spus adevărul despre tatăl său

Logo show Joi, 11.12.2025, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Logo show Joi, 11.12.2025, 22:30
x