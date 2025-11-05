Antena
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ce au discutat băieții despre Ștefania
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ce au discutat băieții despre Ștefania
Ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Ștefania a fost intens discutată în rândul băieților în raport cu Liviu.
Miercuri, 05.11.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Casian, un nou concurent! Este însoțit de mătușa lui
Miercuri, 05.11.2025, 17:02
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Cosmin o place pe Ale, dar nu face niciun pas către ea
Miercuri, 05.11.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Iolanda a făcut streaming pentru adulți
Miercuri, 05.11.2025, 16:26
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda:...
Miercuri, 05.11.2025, 15:43
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ale și Cosmin au vorbit cu Virgil: „Mi se pare că vă...
Miercuri, 05.11.2025, 15:25
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Liviu și Emily, despărțire cu lacrimi și un prim sărut
Miercuri, 05.11.2025, 15:11
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Diana a izbucnit în lacrimi după scrisoarea familiei lui...
Miercuri, 05.11.2025, 14:47
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Curățenia Ștefaniei în miez de noapte, subiect de...
Miercuri, 05.11.2025, 14:25
Mireasa sezonul 12, 4 noiembrie 2025. Emily a decis să nu rămână în competiție alături de...
Marti, 04.11.2025, 16:59
Mireasa sezonul 12, 4 noiembrie 2025. Adin către Ionuț: Știu că tu o vrei pe Lavinia, dar nu...
Marti, 04.11.2025, 16:47
Mireasa sezonul 12, 4 noiembrie 2025. Ce discuții au Alex și Florina după ce s-au declarat un...
Marti, 04.11.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 4 noiembrie 2025. Liviu, declarație de dragoste inedită pentru Emily
Marti, 04.11.2025, 16:07
17:34
Mireasa, sezon 12. Ce a postat Emily la foarte scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Fata a făcut un anunț legat de spital
17:07
David Beckham a fost făcut cavaler de Regele Charles al III-lea. Cum dorește să-i spună acum copiii
17:02
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Casian, un nou concurent! Este însoțit de mătușa lui
16:58
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ce au discutat băieții despre Ștefania
16:52
Mireasa, sezon 12. Cine este Casian și ce poveste dură de viață are. Noul concurent a venit însoțit de mătușa lui
16:38
Ce indemnizație lunară primea Emeric Ienei. Ce detalii au ieșit la iveală abia după moartea fostului mare antrenor al Stelei
