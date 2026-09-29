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Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a vorbit despre încheierea definitivă a relației sale cu Radu, declarând că se simte pe deplin eliberată după luarea acestei decizii. Concurenta a mărturisit că nu este disperată să fie într-o relație doar de dragul de a avea pe cineva alături și că privește lucrurile cu mult mai multă claritate. Analizând tot ce s-a întâmplat între ei, Anne-Mary a concluzionat că din partea lui Radu a existat doar o atracție fizică, și nicidecum o conexiune emoțională reală.
Marti, 29.09.2026, 15:16
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Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:06 Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:58 Mireasa sezonul 14. Alberto face o declarație șocantă despre Claudia: „Simt acolo ceva”

Mireasa sezonul 14. Alberto face o declarație șocantă despre Claudia: „Simt acolo ceva”

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:26 Mireasa sezonul 14. Alberto, nemulțumit de comunicarea cu Paula: „Nu avem subiecte de discuție!”

Mireasa sezonul 14. Alberto, nemulțumit de comunicarea cu Paula: „Nu avem subiecte de discuție!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:15 Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:47 Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:42 Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:28 Super Neatza. Mama și fiica pe Drumul Mătăsii! Mirela Retegan și Maya, experiența de la Asia Express

Super Neatza. Mama și fiica pe Drumul Mătăsii! Mirela Retegan și Maya, experiența de la Asia Express

Logo show Marti, 29.09.2026, 10:35 Super Neatza. Ce greșeli fac mulți stăpâni de câini? Cele mai comune mituri

Super Neatza. Ce greșeli fac mulți stăpâni de câini? Cele mai comune mituri

Logo show Marti, 29.09.2026, 10:29 Super Neatza. Nutriția pe timpul sezonului rece! Cum să consumăm mai multe legume

Super Neatza. Nutriția pe timpul sezonului rece! Cum să consumăm mai multe legume

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:23 Super Neatza. La mulți ani, Raluca!

Super Neatza. La mulți ani, Raluca!

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii au senzația că oferă prea mult într-o relație!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii au senzația că oferă prea mult într-o relație!

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:00
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