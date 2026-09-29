Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a vorbit despre încheierea definitivă a relației sale cu Radu, declarând că se simte pe deplin eliberată după luarea acestei decizii. Concurenta a mărturisit că nu este disperată să fie într-o relație doar de dragul de a avea pe cineva alături și că privește lucrurile cu mult mai multă claritate. Analizând tot ce s-a întâmplat între ei, Anne-Mary a concluzionat că din partea lui Radu a existat doar o atracție fizică, și nicidecum o conexiune emoțională reală.

Marti, 29.09.2026, 15:16