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Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și doamna Flori, discuție despre Radu: „Nu e pregătit de relație”

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Tensiuni puternice după discuția dintre Anne-Mary și doamna Flori! Aflată într-o conversație deschisă cu doamna Flori despre motivul despărțirii de Radu, Anne-Mary nu s-a ferit de cuvinte: a mărturisit că Radu nu este pregătit pentru o relație serioasă, oferind ca argumente lipsa de maturitate emoțională și starea sa financiară. Aflarea acestor afirmații l-a deranjat profund pe Radu, reacția lui stârnind noi discuții și controverse
Marti, 29.09.2026, 15:47
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Furnicuțele 2026. Doar 5 secunde pentru desen! David Neacșu, provocare contra cronometru

Furnicuțele 2026. Doar 5 secunde pentru desen! David Neacșu, provocare contra cronometru

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Cine este „Aproape Messi”? David Neacșu și Cătălin Măruță, duel spectaculos

Furnicuțele 2026. Cine este „Aproape Messi”? David Neacșu și Cătălin Măruță, duel spectaculos

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:02 Furnicuțele 2026. David Neacșu, infarct la 6.000 de metri! „Am căzut ca secerat”

Furnicuțele 2026. David Neacșu, infarct la 6.000 de metri! „Am căzut ca secerat”

Logo show Marti, 29.09.2026, 17:29 Mireasa sezonul 14. Valentin, noi dezvăluiri despre Maria: „Nu e genul de fată pe care o vreau”

Mireasa sezonul 14. Valentin, noi dezvăluiri despre Maria: „Nu e genul de fată pe care o vreau”

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:16 Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:06 Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:58 Mireasa sezonul 14. Alberto face o declarație șocantă despre Claudia: „Simt acolo ceva”

Mireasa sezonul 14. Alberto face o declarație șocantă despre Claudia: „Simt acolo ceva”

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:26 Mireasa sezonul 14. Alberto, nemulțumit de comunicarea cu Paula: „Nu avem subiecte de discuție!”

Mireasa sezonul 14. Alberto, nemulțumit de comunicarea cu Paula: „Nu avem subiecte de discuție!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:15 Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:47 Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:42 Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:28
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