Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și doamna Flori, discuție despre Radu: „Nu e pregătit de relație”

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Tensiuni puternice după discuția dintre Anne-Mary și doamna Flori! Aflată într-o conversație deschisă cu doamna Flori despre motivul despărțirii de Radu, Anne-Mary nu s-a ferit de cuvinte: a mărturisit că Radu nu este pregătit pentru o relație serioasă, oferind ca argumente lipsa de maturitate emoțională și starea sa financiară. Aflarea acestor afirmații l-a deranjat profund pe Radu, reacția lui stârnind noi discuții și controverse

Marti, 29.09.2026, 15:47