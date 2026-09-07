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Mireasa
Momente
Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, un concurent în casa Mireasa
Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, un concurent în casa Mireasa
Ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Ronaldo este cel mai nou concurent care intră în casa Mireasa.
Luni, 07.09.2026, 16:05
Mireasa, sezonul 14. Ce au avut de discutat Veronica și Beleuț în timpul petrecerii?
Luni, 07.09.2026, 16:03
Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, cu ochii pe Radu la petrecere! Primele neînțelegeri apar în cuplu
Luni, 07.09.2026, 15:50
Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, dialog tensionat la party! Concurentul își recunoaște...
Luni, 07.09.2026, 15:12
Mireasa, sezonul 14. Ședință cu scântei! Mamele și fetele au ajuns la discuții acide
Luni, 07.09.2026, 14:57
Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula au încins ringul de dans! Ce s-a întâmplat după...
Luni, 07.09.2026, 14:28
Mireasa, sezonul 14. Alberto, măcinat de gelozie după petrecere! Ce l-a făcut să-și piardă...
Luni, 07.09.2026, 14:18
Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii
Vineri, 04.09.2026, 15:58
Mireasa, sezonul 14. Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare
Vineri, 04.09.2026, 15:49
Mireasa, sezonul 14. Doamna Isabela se simte atacată de fete și de mame
Vineri, 04.09.2026, 15:46
Mireasa, sezonul 14. Ce curiozitate a avut Mircea referitor la Irina
Vineri, 04.09.2026, 15:13
Mireasa, sezonul 14. Irina i-a explicat lui Andrei Beleuț de ce a pus capăt cunoașterii!
Vineri, 04.09.2026, 14:54
Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a simțit atacat de doamna Flori
Vineri, 04.09.2026, 14:43
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Luni, 07.09.2026, 18:26
Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat chef Richard la o nouă provocare amuzantă
Luni, 07.09.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!
Luni, 07.09.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Cum l-a convins Mona Segall pe chef Richard să participe la Chefi la cuțite. Ce mesaje a primit din partea juraților
Luni, 07.09.2026, 17:30
Furnicuțele 2026. Chef Richard a venit încălțat în papucii de bucătar! Cum s-a descurat la provocarea ”Forță, tati!”
Luni, 07.09.2026, 17:15
Furnicuțele 2026. Cum a evoluat chef Richard în carieră. Mesajul pe care l-a primit din partea lui Chef Michel
Luni, 07.09.2026, 17:00
Mireasa, sezonul 14. Ce au avut de discutat Veronica și Beleuț în timpul petrecerii?
Luni, 07.09.2026, 16:03
Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, cu ochii pe Radu la petrecere! Primele neînțelegeri apar în cuplu
Luni, 07.09.2026, 15:50
Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, dialog tensionat la party! Concurentul își recunoaște în fața ei și câteva regrete
Luni, 07.09.2026, 15:12
Mireasa, sezonul 14. Ședință cu scântei! Mamele și fetele au ajuns la discuții acide
Luni, 07.09.2026, 14:57
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