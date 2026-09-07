Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, un concurent în casa Mireasa

Ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Ronaldo este cel mai nou concurent care intră în casa Mireasa.

Mireasa, sezonul 14. Ce au avut de discutat Veronica și Beleuț în timpul petrecerii?

Luni, 07.09.2026, 16:03

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, cu ochii pe Radu la petrecere! Primele neînțelegeri apar în cuplu

Luni, 07.09.2026, 15:50

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, dialog tensionat la party! Concurentul își recunoaște...

Luni, 07.09.2026, 15:12

Mireasa, sezonul 14. Ședință cu scântei! Mamele și fetele au ajuns la discuții acide

Luni, 07.09.2026, 14:57

Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula au încins ringul de dans! Ce s-a întâmplat după...

Luni, 07.09.2026, 14:28

Mireasa, sezonul 14. Alberto, măcinat de gelozie după petrecere! Ce l-a făcut să-și piardă...

Luni, 07.09.2026, 14:18

Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Vineri, 04.09.2026, 15:58

Mireasa, sezonul 14. Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare

Vineri, 04.09.2026, 15:49

Mireasa, sezonul 14. Doamna Isabela se simte atacată de fete și de mame

Vineri, 04.09.2026, 15:46

Mireasa, sezonul 14. Ce curiozitate a avut Mircea referitor la Irina

Vineri, 04.09.2026, 15:13

Mireasa, sezonul 14. Irina i-a explicat lui Andrei Beleuț de ce a pus capăt cunoașterii!

Vineri, 04.09.2026, 14:54

Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a simțit atacat de doamna Flori

Vineri, 04.09.2026, 14:43