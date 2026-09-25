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Amalia și Sebastian de la Mireasa, vestea momentului pentru fani! Ce au anunțat cei doi concurenți din sezonul 13

Motiv de bucurie pentru fanii emisiunii Mireasa sezonul 13, după ce Amalia și Sebastian au dat vestea momentului! Descoperă ce au dezvăluit cei doi foști concurenți.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 12:47 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 13:32
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În ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut să îi vedem în platou pe Amalia și pe Sebastian. Cei doi au dat o veste ce i-a bucurat din plin pe fanii show-ului Mireasa, din programul TV al Antenei 1. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Amalia și Sebastian de la Mireasa, vestea momentului pentru fani! Ce au anunțat cei doi concurenți din sezonul 13

Amalia și Sebastian, invitați la Mireasa. Capriciile iubirii, au dezvăluit cum arată viața lor în prezent, dar au și dat o veste ce i-a bucurat din plin pe urmăritorii lor.

„Cu socrii mă înțeleg de minune, pot să spun că îi iubesc din tot sufletul și le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut momentan și pentru tot ce vor mai face. Păstrăm legătura cu majoritatea dintre concurenți, noi suntem deschiși în a păstra legătura cu absolut oricine”, a mărturisit Sebastian.

Și Amalia a spus că se înțelege de minune cu mama soacră: „Nu știe ce să îmi mai ia, ce să îmi facă, îi mulțumesc foarte mult”.

„Nu ținem legătura cu Ema și cu Alan, nu mai știm nimic de ei, sper că sunt bine. Noi la sfârșit ne-am împăcat, pentru că eu asta am simțit că fac. Cel mai mutl am vorbit cu Daniel, Roxi, Giulia, Alex...”, a zis Amalia.

Vestea bună că sunt fericiți și că se înțeleg cu familia a fost completată de anunțul că cei doi au decis unde se vor muta, iar tânăra chiar are planuri mari de viitor!

Cei doi concurenți au spus că după emisiune și-au luat o vacanță, au mers în România și în Italia, dar în prezent Sebastian se ocupă de afacerea lui în construcții, în timp ce Amalia are de gând să lucreze în domeniul de beauty.

„Momentan o să încep un mic punct de lucru în Iași, o să ne mutăm în Iași”, a spus tânăra, încântată de proiectul ei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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