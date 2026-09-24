Așa cum Simona Gherghe a anunțat, fetele au avut parte de o vizită în dimineața zilei de 24 septembrie. Doi băieți, potențiali concurenți în sezonului 14 Mireasa, au venit să le cunoască.

Bogdan și Patrick sunt doi potențiali concurenți în sezonul 14 Mireasa. Fetele au aflat câteva detalii despre cei doi tineri.

„Astăzi băieții vor sta alături de voi în casă până la 12 noaptea, după aceea se duc la cazare și ne revedem mâine în gală când vă spun ce se va întâmpla”, a anunțat Simona Gherghe.

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Cine sunt Bogdan și Patrick, băieții care au intrat în casa Mireasa ca posibili concurenți

Bogdan Botea este din Brașov, are 25 de ani, este șofer de Ridesharing și antrenor de fotbal pentru o echipă de copii. Bogdan se descrie ca fiind empatic, iubitor, un om care știe ce-și dorește de la viață. Își dorește o parteneră loială și respectuoasă. Bogdan a făcut un top 3: Claudia, Anne-Mary și Andreea.

Patrick are 27 de ani, este din Arad, este antrenor de personal și agent de pază la evenimente. Este pasionat de sport și de plimbări. Se descrie ca fiind un bărbat de încredere, sincer și cu bun simț. Maria, Anne-Mary și Claudia se află în topul lui Patrick.

Băieții au întrat în casă înainte de emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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