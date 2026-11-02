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Anne și Veronica, la un pas de bătaie la Mireasa! Ceilalți concurenți au intervenit pentru a evita un incident

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne și Veronica au fost la un pas de a ajunge la bătaie. Camerele de filmat au surprins totul.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 14:07 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:18
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Sâmbătă, concurenții din casa Mireasa au avut parte de o petrecere pe cinste și toată lumea părea că se simte extrem de bine atunci când ceva neașteptat s-a întâmplat. Între Anne-Mary și Veronica s-a iscat un scandal atât de mare încât cele două au fost la un pas de bătaie. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa și cât de departe au putut să ajungă cele două concurente.

Anne și Veronica, la un pas să se ia la bătaie, la Mireasa! Concurenta, luată cu forța de ceilalți, ca să prevină un incident

La Mireasa. Direct din culise, Veronica a dezvăluit faptul că se simțea bine cu Claudio atunci când acesta a făcut ceva ce a rănit-o:

„În weekend s-a început totul bine, frumos, m-am distrat jumătate de seară împreună cu Claudiu. Vorbeam, dansam, consumam împreună. Apoi a început el așa cu niște mici tachinări. Ba mi-a spus de vodkă, ba mi-a zis să nu cad pe jos. Cumva simțeam că bate un apropo la acea sâmbătă cu Radu și nu îmi era plăcut. Dar eram pe ringul de dans, dansam și eram ok. Și într-un moment văd că nu se mai uită la mine, că nu mai dansează cu mine. Când mă uit, eu îl văd pe Radu în spate. Mi-am dat seama că și-a schimbat cumva atitudinea față de mine fiindcă era Radu în preajmă și nu știu, poate are ceva. Nu știu dacă s-a lăsat influențat, poate nu i-a plăcut. Mă gândesc că poate are niște...Probabil e neplăcut pentru el ce am făcut cu Radu, până să intre el în emisiune”, a zis Veronica.

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Veronica a oferit noi detalii și a dezvăluit faptul că nu s-a simțit deloc bine atunci când i-a auzit replicile lui Claudio, dar totul a culminat cu momentul în care el s-a dus să danseze cu Anne-Mary. Camerele de filmat au demonstrat faptul că seara era „câștigătoare” pentru Anne-Mary, care i-a captat atenția din plin lui Claudio.

Rănită în orgoliu, Veronica s-a dus să se culce. Concurenții au aflat că a făcut acest lucru fără să solicite acordul la cameră, lucru ce echivalează cu terminarea petrecerii. Enervată că riscă să rămână fără distracție și muzică, Anne-Mary s-a dus în dormitor peste concurentă, a tras pătura de pe ea și a început să țipe, încercând să o oblige să meargă la cameră să declare că se culcă. Scandalul a fost atât de mare încât cele două au fost la un pas să sară la bătaie.

Anne a fost scoasă de ceilalți concurenți cu forța din cameră, pentru a preveni un incident grav. Ulterior, aceasta s-a răzbunat făcând gălăgie în toată casa.

Simona Gherghe a condamnat ferm comportamentul celor două concurente: „Mi-a fost jenă să mă uit la acest material”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Scandal uriaș la Mireasa! Anne a intrat peste Veronica în cameră, a tras pătura și a început să o jignească! Ce a urmat...

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