Serghei Mizil și soția lui Cora au apărut pentru prima oară la Chefi la cuțite în această formulă. Prezența lor a adus zâmbete pe buze.

Serghei Mizil și soția lui, Cora, apariție savuroasă la Chefi la cuțite! Sunt împreună de 40 de ani. Ce au dezvăluit | antena 1

Apariția celor doi a fost una plină de umor, iar relația lor de aproape 40 de ani a oferit publicului câteva momente savuroase.

Serghei Mizil și soția lui, Cora, apariție savuroasă la Chefi la cuțite!

Apariție neașteptată la „Chefi la cuțite”! Serghei Mizil și soția sa, Cora, au venit împreună în fața juraților, unde au vorbit despre relația lor, care durează de aproape patru decenii.

Cei doi au avut parte de un schimb de replici savuros și au comentat preparatele degustate, demonstrând că au gusturi culinare diferite, dar și suficientă experiență împreună încât să se tachineze fără rețineri.

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Cora a făcut chiar de la început o observație amuzantă despre comportamentul soțului ei. „Eu sunt în fața lui Serghei. Se luptă să câștige poziția din față”, a spus ea. Chef Orlando a remarcat și el că a descoperit un Serghei mai îmblânzit decât se aștepta.

Curioasă să afle povestea celor doi, Irina Fodor i-a întrebat de cât timp sunt împreună. Serghei a amintit anul 1987, iar prezentatoarea a făcut imediat calculul: aproape 40 de ani de relație. Întrebați care este secretul longevității cuplului, răspunsul lui Serghei a venit fără ezitare: „Stăm separați”.

Cei doi au povestit și cum s-au cunoscut. La început, nu s-au plăcut prea mult, iar Serghei a recunoscut că nu se înghițeau. Cora a completat povestea, explicând că erau amândoi sociabili, participau la petreceri și aveau mulți prieteni, dar nu se aflau pe aceeași lungime de undă. În timp, însă, tachinările și experiențele prin care au trecut, atât cele frumoase, cât și cele dificile, i-au apropiat.

Serghei și Cora au gusturi culinare diferite

Irina Fodor a vrut să afle și dacă cei doi au aceleași preferințe în bucătărie. Cora a explicat că există câteva produse pe care le apreciază amândoi, însă Serghei este mai atașat de preparatele românești și de cele asiatice, în timp ce ei îi plac și alte tipuri de bucătărie.

La degustare, cei doi nu s-au ferit să-și spună părerea. Cora a apreciat carnea și salata asiatică, deși a observat că acesteia îi lipsea o notă distinctă. Serghei a fost încântat de mai multe preparate și a lăudat inclusiv o combinație cu conopidă, deși a mărturisit că, în mod obișnuit, nu consumă acest ingredient. „Dacă n-am știut ce am mâncat, e tare bucătarul”, a glumit el.

Serghei a dezvăluit și că a avut, timp de zece ani, o firmă de catering, așa că experiența culinară nu îi este străină. Totuși, nu toate farfuriile l-au convins pe deplin. Chef Richard a remarcat că unele combinații i-au creat puțină confuzie, iar Serghei a spus că, într-un preparat, gustul brânzei a fost atât de puternic încât nu și-a dat seama că mănâncă din nou dovleac.