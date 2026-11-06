Anne-Mary de la Mireasa este în cursa de eliminare alături de Veronica. Înainte de gala de astăzi, concurenta a transmis un mesaj neașteptat pentru susținătorii săi și a vorbit despre relația cu Claudio.

Anne-Mary de la Mireasa, mesaj neașteptat pentru susținătorii săi, înainte de gală | captura Antena Stars

Emoții mari pentru Anne-Mary, care se află în cursa de eliminare fără imunitate, alături de Veronica. Astăzi, în cadrul galei Mireasa, una dintre cele două concurente va părăsi competiția. Înainte de momentul decisiv, Anne-Mary le-a transmis un mesaj susținătorilor săi și a făcut dezvăluiri despre relația cu Claudio.

Anne-Mary de la Mireasa, mesaj neașteptat pentru susținătorii săi, înainte de gală! Ce a dezvăluit despre relația cu Claudio

Anne-Mary a transmis un mesaj neașteptat pentru susținătorii săi, în cadrul emisiunii „Mireasa - Capriciile Iubirii”. Concurenta se află în cursa de eliminare alături de Veronica, iar astăzi, în gala Mireasa, care începe la ora 14:00 pe Antena 1, una dintre ele va părăsi competiția.

Fără imunitate, Anne-Mary speră să rămână în casă și le-a spus celor de acasă ce ar urma să se întâmple între ea și Claudio, băiatul recent intrat în competiție.

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Întrebată despre evoluția relației cu acesta, concurenta a lăsat să se înțeleagă că povestea lor ar putea continua și după încheierea experienței din emisiune.

„Tot ce pot să spun este că dacă doriți să vedeți cum decurg lucrurile în continuare cu Claudio, puteți să mă păstrați aici. Dacă nu, oricum le voi continua, dar fără camere. Atât”, a transmis Anne-Mary.

Declarația sa a venit în contextul în care unii s-au întrebat dacă apropierea de Claudio are legătură cu faptul că ea se află în cursa de eliminare. Concurenta a ținut însă să clarifice situația și a negat că și-ar fi schimbat comportamentul față de el pentru a rămâne în competiție.

Anne-Mary a explicat că lucrurile au stat diferit înainte să afle că riscă să plece acasă.

„Nu, asta a fost dinainte să știu că sunt în cursa de eliminare (n.r. că nu s-a apropiat de Claudio pentru a rămâne în casă) (...) Am avut o cină cu el și până sâmbătă l-am lăsat în pace și l-am lăsat să interacționeze cu alte fete și oameni și să vadă”, a mai spus concurenta.

Rămâne de văzut dacă Anne-Mary va reuși să treacă de votul telespectatorilor și să continue experiența de la Mireasa.

Gala de astăzi va decide dacă ea sau Veronica va părăsi competiția.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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