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Ce a avut de zis Anne despre reacția nervoasă pe care a avut-o în scandalul cu Veronica, la Mireasa! Cum și-a motivat atitudinea

Anne-Mary a făcut o dezvăluire dureroasă, după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în cearta cu Veronica. Descoperă ce a avut de spus concurenta despre reacțiile avute.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 12:11 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 12:55
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În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Anne-Mary și Veronica au comentat incidentul de zilele trecute, când au fost la un pas să se ia la bătaie. Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut Anne de zis despre reacția nervoasă pe care a avut-o.

Ce a avut de zis Anne despre reacția nervoasă pe care a avut-o în scandalul cu Veronica, la Mireasa! Cum și-a motivat atitudinea

Un scandal de proporții s-a iscat între Anne-Mary și Veronica la petrecerea de sâmbătă și cele două concurente au fost la un pas de bătaie. În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, toți au fost curioși să afle cum își motivează Anne atitudinea.

„Fetelor, nu mai are sens să vă spun că noi nu încurajăm violența fizică și verbală. Ce ați simțit când ați revăzut imaginile?”, a spus Raluca Preda.

„Sunt dezamăgită pentru pentru că am ajuns în acest punct”, a zis tânăra.

„A câta oară?”, a subliniat prezentatoarea.

„Așa rău nu am făcut niciodată. Am mai făcut, da, dar așa nu. Acum am făcut mai rău decât de obicei pentru că Veronica a sărit la bătaie la mine și m-am enervat rău de tot și pentru că am spus că în ultimele săptămâni sunt foarte tensionată, nu am mai fost ok și nu sunt ok. Sunt una dintre concurentele care e singură, care plânge foarte mult, care nu e foarte fericită, am spus de mai multe ori că nu mă mai simt bine aici (...). Deși sunt înconjurată de oameni, mă simt singură”, a spus Anne-Mary.

Concurenta a spus că îi pare rău pentru reacțiile avute și că își asumă greșelile făcute.

Tot în această ediție a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, concurenta a spus că se simte „atacată” de ceilalți concurenți.

„Sunt empatică, dar la ce am trăit aici în ultima lună...Toată casa a fost pe mine, băieții, normal că m-am simțit atacată și terminată psihic. Orice făceam nu era bine, dacă vorbesc, de ce vorbesc? Dacă râd, de ce râd? Chiar am ajuns la capătul puterilor, vă zic sincer!”, a mărturisit Anne, căreia un invitat din platou i-a zis că „empatia nu e opțională, ea nu vine și dispare”.

Un detaliu inedit a fost faptul că tânăra a spus că ține la Maria, dar aceasta a fost de părere că reacția avută de Anne a fost una egoistă și exagerată: „Cred că atunci când ai reacții impulsive nu mai ții cont de alte lucruri”.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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