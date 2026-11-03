Doamna Flori a profitat de ocazia că era Andrei Beleuț în preajmă și l-a luat la întrebări. Descoperă ce acuzații i-a adus concurentului din casa Mireasa.

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, domna Flori l-a criticat pe Andrei Beleuț și a spus despre el că el a venit la Mireasa pentru ideea de a participa la emisiune, nu neapărat pentru a-și găsi jumătatea. Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a apărat concurentul.

Ce a observat doamna Flori la Andrei Beleuț! Acuzațiile dure pe care le aduce concurentului de la Mireasa

Doamna Flori a observat anumite detalii la Andrei Beleuț și, profitând de ocazia, nu s-a ferit să spună ce crede despre el. Mama a lansat anumite acuzații dure la adresa concurentului, pe care l-a acuzat de faptul că e mai preocupat de faimă decât de găsirea fericirii.

„Dacă stai să cauți iapa la dinți...Bă, băiatule, deci tu ești ceva de speriat...N-am văzut în viața mea și nu mai văd. Tu ești ceva de speriat. De ce ai venit aici? Sincer!”, a spus doamna Flori.

„Am zis să găsesc chiar o poveste de iubire”, a fost replica tânărului.

„Ție ți-a intrat în sânge dependența asta de televizor și de emisiuni. Și dacă și găsesc jumătatea, atunci mai bine”, au fost acuzațiile dure aduse de doamna Flori, care îl bînuiește pe Beleuț de faptul că își dorește afirmarea și faima mai mult decât o relație cu o fată din casa Mireasa.

„Nu e așa, doamna Flori. Singurul meu regret, dacă aș ieși mâine, ar fi faptul că n-am apucat să mă bucur de task-urile alea cu o fată”, a încercat tânărul să se apere.

„Păi da, măi, Andrei, tu te-ai apropiat de toate fetele care au intrat. Dacă n-ai să te schimbi și stai așa, mai aștepți 15 ani și tot nu rezultă nimic”, i-a zis doamna Flori.

„Eu chiar sunt fericit singur, vă zic sincer. Eu sunt și pretențios. Dumneavoastră dați sfaturi ca în povești, eu merg pe realitate”, a mărturisit Andrei Beleuț.

„Care realitate? Realitatea e că tu ai o vârstă și nu ți-ai găsit o jumătate pentru că la fiecare găsești căte o chestie”, a mai zis femeia.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.