Denisa și Cristian din sezonul 12 Mireasa au fost prezenți la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 10 septembrie 2026. Foștii concurenți au povestit despre viața lor în calitate de cuplu căsătorit, dar au avut și niște sfaturi pentru Cristian din sezonul 14, vărul tizului său.

La începutul sezonului 14, concurentul Cristian a dezvăluit că verișorul lui și Denisa au trecut printr-o perioadă dificilă, deoarece el a fost plecat din țară. Acum, Denisa și Cristian au venit la Capricii ținându-se de mână și mărturisind că încercarea prin care au trecut i-a apropiat mai mult.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Denisa și Cristian din sezonul 12 Mireasa, după ce el a fost plecat din țară o perioadă: „Am avut o încercare...”

„Viața noastră în calitate de soț și soție este frumoasă, dar și grea. Ne-am descoperit mai mult decât am făcut-o aici, am avut și o încercare, pentru că am fost o perioadă plecat, dar ne-a ajutat și ne-a apropiat mult mai mult. Suntem recunoscători pentru ce ne-a oferit emisiunea, viața și ce ne oferim unul altuia”, a spus Cristian în emisiunea de la Antena Stars.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Denisa și Cristian, apariție rară la televizor. Cum este viața lor după participarea la show-ul matrimonial

Raluca Preda i-a dat de gol! Ce i-a spus Cristian verișorului său în pauza de la Capricii: „Să știți că l-a certat”

Raluca Preda a dezvăluit că Denisa și Cristian l-au certat pe vărul Cristian în pauza publicitară. „I-am zis poate ce aș fi vrut și eu să-mi zică cineva. I-am zis să profite de experiență în totalitate și părerea mea e că niciodată nu știi de unde sare iepurele!”, a spus Cristian Rădulescu,

Denisa l-a sfătuit pe vărul soțului ei să fie mai vorbăreț în emisiune.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.