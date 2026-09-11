La începutul sezonului 14, concurentul Cristian a dezvăluit că verișorul lui și Denisa au trecut printr-o perioadă dificilă, deoarece el a fost plecat din țară. Acum, Denisa și Cristian au venit la Capricii ținându-se de mână și mărturisind că încercarea prin care au trecut i-a apropiat mai mult.
Ce se întâmplă, de fapt, cu Denisa și Cristian din sezonul 12 Mireasa, după ce el a fost plecat din țară o perioadă: „Am avut o încercare...”
„Viața noastră în calitate de soț și soție este frumoasă, dar și grea. Ne-am descoperit mai mult decât am făcut-o aici, am avut și o încercare, pentru că am fost o perioadă plecat, dar ne-a ajutat și ne-a apropiat mult mai mult. Suntem recunoscători pentru ce ne-a oferit emisiunea, viața și ce ne oferim unul altuia”, a spus Cristian în emisiunea de la Antena Stars.
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Raluca Preda i-a dat de gol! Ce i-a spus Cristian verișorului său în pauza de la Capricii: „Să știți că l-a certat”
Raluca Preda a dezvăluit că Denisa și Cristian l-au certat pe vărul Cristian în pauza publicitară. „I-am zis poate ce aș fi vrut și eu să-mi zică cineva. I-am zis să profite de experiență în totalitate și părerea mea e că niciodată nu știi de unde sare iepurele!”, a spus Cristian Rădulescu,
Denisa l-a sfătuit pe vărul soțului ei să fie mai vorbăreț în emisiune.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Mireasa, sezon 14. De ce băiat s-a apropiat Claudia după ce a oprit cunoașterea cu Alberto: „Mă simt bine alături de el”...