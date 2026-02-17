Mireasa, sezon 12. Denisa și Cristian, apariție rară la televizor. Cum este viața lor după participarea la show-ul matrimonial

Denisa și Cristian, foștii concurenți din sezonul 12 Mireasa, și-au făcut apariția în platoul de la Capriciile Iubirii, unde au vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de când au ieșit din show-ul matrimonial.

Denisa și Cristian se numără printre concurenții care au câștigat inimile telespectatorilor cu felul lor carismatic și povestea de iubire în sezonul 12 Mireasa. Încă din prima clipă în care s-au văzut, concurenții au simțit că sunt suflete pereche.

Tânărul a pășit în casa show-ului matrimonial fără să știe cât urma să se schimbe, dar cu inima deschisă către un nou început. Întâlnire cu Denisa i-a readus zâmbetul pe buze și l-a făcut să creadă în dragoste.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adevăratul motiv pentru care Alan a rupt cunoașterea cu Roxi. Băiatul a spus totul fără reținere

Între cei doi s-a legat o conexiune profundă, greu de explicat. Deși s-au aflat într-o emisiune, aceștia au avut-o aproape pe doamna Nicoleta, mama băiatului, care le-a fost sprijin atunci când lucrurile nu au fost tocmai ușoare.

Chiar dacă au trecut prin momente grele, iar relația lor a fost pusă la încercare, Cristian și Denisa au ales să rămână împreună. Mai mult, tânărul a decis să facă pasul cel mare alături de concurentă, cerând-o în căsătorie.

Denisa și Cristian, foștii concurenți din sezonul 12 Mireasa, apariție rară la Capriciile Iubirii. Ce au povestit

În ediția de luni seară din Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 16 februarie 2026, telespectatorii au avut parte de o surpriză. Denisa și Cristian, foștii concurenți din sezonul 12 al show-ului matrimonial, și-au făcut apariția pe platoul de filmare.

Cei doi au vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de când au ieșit din emisiune, dar și despre cum se înțeleg. În prezent, aceștia locuiesc în apartamentul închiriat de tatăl băiatului.

„Mă simt împlinită!”, a dezvăluit Denisa.

„Ne-am continuat viața pe care am început-o împreună în emisiune. Ne-am bucurat de o minivacanță, să zic așa, cam până pe la jumătatea lunii ianuarie. Ne-am petrecut sărbătorile alături de familie, de persoanele dragi și apropiate, iar apoi am început munca.”, a mai precizat fostul concurent.

Citește și: Cătălina și Vlad Bibire din sezonul 7 Mireasa au împlinit 3 ani de relație. Cum au sărbătorit. Imagine superbă cu cei doi

„Mi-am reluat activitatea, nu la aceeași clinică în care activam, ci la alta. Sunt mândră de mine că am reușit să continui ceea ce făceam înainte să intru în emisiune.”, a mai spus tânăra.

„Stăm la 10 minute de ei (n.r. părinții băiatului).Am fost unde stătea ea înainte, acolo am stat până pe 1 ianuarie, după ne-am mutat amândoi singuri. Și ne bucurăm de viață”, a mai povestit Cristian la Mireasa - Capriciile Iubirii cu zâmbetul pe buze.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!