Chat-ul zilei la Mireasa, 1 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 1 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 14:04 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 14:05
Chat-ul zilei la Mireasa, 1 decembrie 2025 | Antena 1

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a anunțat o surpriză, chiar în ediția specială de 1 decembrie: „Se întoarce în casa Mi...
