Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Chat-ul zilei la Mireasa, 10 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Chat-ul zilei la Mireasa, 10 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 10 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:42 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:45
Chat-ul zilei la Mireasa, 10 octombrie 2025 | Antena 1

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Mireasa, sezon 7. Vlad și Cătălina Bibire, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut și cum arată acum Adam... Mireasa, sezon 12. Daiana și Sorin s-au declarat într-o cunoaștere. Fata a oferit prima răspunsul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 12. Gestul „intim” făcut de Adin pentru Ștefania, înainte de a dormi împreună. Cum a reacționat Lavinia
Mireasa, sezon 12. Gestul „intim” făcut de Adin pentru Ștefania, înainte de a dormi împreună. Cum a...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. AdrenaLinia a sunat și concurenții au avut de ales cu cine să doarmă. Cuplurile în care și-au petrecut noaptea
Mireasa, sezon 12. AdrenaLinia a sunat și concurenții au avut de ales cu cine să doarmă. Cuplurile în care...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x