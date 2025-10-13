Chat-ul zilei la Mireasa, 13 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.
Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.
Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!Mireasa, sezon 12. Ale a primit un telefon în direct. Ce mesaj ferm a transmis mătușa sa: „Nu-l dorim aproape de ea!” ... Mireasa, sezon 12. Ce a transmis Emily la scurt timp după ce a fost eliminată din emisiune: „Am înțeles voturile publicu...