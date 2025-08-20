Chat-ul zilei la Mireasa, 20 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 20 august 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”

Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY

Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii

Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției

Citește și

Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două...

Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în...

Catine.ro

Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”

Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi

Happy Channel

Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul...

DivaHair

Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece

Libertatea.ro

Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la...

Ziare.com

Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”

AntenaSport

Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o...

Elle

Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi...

Spynews.ro

De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia...

BZI

Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu

BZI

Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”

Antenastars.ro

Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă

HelloTaste.ro

Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a...

Antena3.ro

Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale

useit

Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Catine

Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”

Jurnalul

Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani

Kudika

Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025

Playtech

Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu

Redactia.ro

Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare

Observator

Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D

MediCOOL

Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios

HelloTaste

Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie

ProSport

O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a...

Gandul

Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro

CanCan

Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor

DeParinti

Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o...

ZUTV

Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide

UseIT

Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci

Hello Taste