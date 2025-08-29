Chat-ul zilei la Mireasa, 29 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.
Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.
Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!Mireasa sezonul 11. Pierdere uriașă pentru Teo. Tatăl lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp... Mireasa sezonul 12. Costina și Dian s-au sărutat. Cei doi se consideră îndrăgostiți și formează un cuplu...