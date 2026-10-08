Surpriză în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! În casa fetelor a intrat o nouă concurentă, pe nume Alexandra.

Simona Gherghe a anunțat încă din ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, faptul că în casa fetelor va intra o nouă concurentă, pe nume Alexandra. Iată că a venit momentul ca telespectatorii să o cunoască mai bine. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos,

Cine este Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa! Cu ce se ocupă tânăra și ce a recunoscut despre ea

Noua concurentă se numește Alexandra, este brunetă și primele imagini cu ea au fost difuzate în ediția din 5 octombrie 2026 a îndrăgitului show matrimonial, când tânăra a spus: „Bună, eu sunt Alexandra. Nu îmi place să vorbesc prea mult despre mine înainte de a fi cunoscută cu adevărat, așa că prefer să las faptele și atitudinea să vorbească de la sine. Voi intra în casa Mireasa pentru a-mi găsi fericirea și nu mă tem de provocări. Băieți, pregătiți-vă. Fete, sper să avem o relație bazată pe respect. Până atunci mai sunt câteva zile!”.

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În zilele ce au urmat, noi imagini au fost prezentate cu tânăra și curiozitatea a crescut pentru ceilalți concurenți din sezonul 14. Apoi, în ediția din 8 octombrie 2026 a show-ului Mireasa, tânăra a intrat în emisiune și toți au putut descoperi cine este Alexandra, noua concurentă.

Încă din primele secunde, concurenta a atras atenția băieților.

„Este un băiat care mi-a atras atenția în casa Mireasa, e o persoană matură”, a recunoscut tânăra la testimonial.

Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa sezonul 14

Alexandra are 24 de ani, iubește plimbările și timpul petrecut cu prietenii și familia. Consideră că are drept calități sinceritatea și bunătatea, însă nu s-a ferit să spună că defestul ei este faptul că este prea permisivă.

A lucrat în ospătărie și acum urmează cursuri pentru a deveni însoțitoare de zbor.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.